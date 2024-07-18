Студенты Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА изучают тонкости переговорного искусства

В июле 2024 года Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА пригласила доктора политических наук Эвана Хоффмана провести трехдневный онлайн-семинар для молодёжи из Центральной Азии и Афганистана, посвященный теме предотвращения конфликтов, посредничеству и навыкам ведения переговоров.

Студенты АПД узнали о различных теориях конфликтов и их классификации, а также как правильно действовать в конфликтных ситуациях в практике миростроительства, поддержания мира и разрешения конфликтов. В своем выступлении Д-р Хоффман особое внимание акцентировал на предотвращении конфликтов, объясняя концепции раннего предупреждения и раннего реагирования. В продолжении своего выступления, лектор отметил важность использования инноваций и цифровизации в процессе предотвращения конфликтов.

Опираясь на свой богатый международный опыт, д-р Хоффман в ходе семинара провел несколько интерактивных упражнений, в которых студенты АПД применяли теоретические знания в моделируемых ситуациях, используя примеры миротворческой деятельности ООН с 1945 года.

По итогам проведенных лекций слушатели АПД укрепили свои знания о важности роли ООН в превентивной дипломатии, используя различные инструменты и методы для предотвращения возникновения или эскалации конфликтов. ООН привержена содействию большему участию молодых людей в мирных процессах посредством реализации повестки «Молодёжь, Мир и Безопасность».

Академия превентивной дипломатии является примером действующего проекта, который активно поддерживает развитие потенциала молодых людей в таких областях как предотвращение конфликтов, переговоры и посредничество. ///РЦПДЦА, 17 июля 2024 г.