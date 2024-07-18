Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане вручила Президенту Сердару Бердымухамедову верительную грамоту

В среду, 17 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял главу представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане г-жу Джалпу Ратна.

Глава государства поздравил Джалпу Ратна с назначением на пост главы представительства Детского фонда ООН в Туркменистане и пожелал больших успехов в работе на этой ответственной должности.

Как подчёркивалось, активное сотрудничество с авторитетными международными организациями, в первую очередь с Сообществом Наций и его специализированными структурами, является одним из основных направлений внешней политики нейтрального Туркменистана.

В данной связи особо отмечен последовательный и высокоэффективный характер налаженных отношений между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Как известно, Туркменистан был единогласно избран членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2024–2026 годы, что выступает доказательством эффективности долгосрочного взаимодействия страны с Детским фондом.

В настоящее время партнёрство с ЮНИСЕФ осуществляется в рамках страновой программы для Туркменистана на 2021–2025 годы.

«В этом году с министерствами и ведомствами Туркменистана подписано десять документов, включающих план работы в области здоровья детей, питания, раннего развития, социального обеспечения и инклюзивного образования», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

В Туркменистане постоянно совершенствуется законодательная база в области защиты детей. Так, утверждён Национальный план действий по реализации прав детей на 2023–2028 годы.

Обсуждая приоритетные направления дальнейшей совместной деятельности, стороны подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества в области закупок вакцин и оборудования для иммунизации детей.

«Забота о детях, формирование здорового и широко мыслящего молодого поколения – одна из главных целей нашей государственной политики», – подчеркнул глава Туркменистана, отметив большое значение Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

«Очень важно заботиться о детях и подростках и окружать их особым вниманием», – сказал Президент страны, с удовлетворением констатировав, что за время существования Благотворительного Фонда в медицинских центрах было проведено множество операций больным детям, нуждающимся в опеке. Кроме того, больницам велаятов, этрапов и городов от имени Фонда регулярно передаются в дар машины скорой помощи и современное медоборудование.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем продолжении всестороннего партнёрства с ЮНИСЕФ. ///nCa, 18 июля 2024 г.