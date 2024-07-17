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Теория хаоса, эффект бабочки и роль устойчивого образа жизни в экологии

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Комментарий nCa

Сначала определение из учебника, а затем объяснение в самых простых терминах.

Теория хаоса

Согласно Британской энциклопедии, теория хаоса является междисциплинарной областью научных исследований и разделом математики. Она фокусируется на основных закономерностях и детерминированных законах динамических систем, которые очень чувствительны к начальным условиям. Когда-то считалось, что они имеют совершенно случайные состояния беспорядка и неравномерности.

Теория хаоса утверждает, что за кажущейся хаотичностью сложных систем скрываются закономерности, взаимосвязи, постоянные циклы обратной связи, повторения, самоподобие, фракталы и самоорганизация.

А вот простое определение теории хаоса от ScienceDirect:

Теория хаоса рассматривает непредсказуемый ход событий. Нерегулярная и непредсказуемая эволюция многих нелинейных и сложных линейных систем во времени получила название хаоса.

Пример из Университета Баришала (Бангладеш): Погодные условия являются прекрасным примером теории хаоса. Обычно мы можем довольно точно предсказать погодные условия в ближайшем будущем, но с течением времени на погоду влияет все больше факторов, и предсказать, что произойдет, становится практически невозможно.

Эффект бабочки

В теории хаоса эффект бабочки – это чувствительная зависимость от начальных условий, при которой небольшое изменение в одном состоянии детерминированной нелинейной системы может привести к большим различиям в более поздних состояниях.

Этот термин тесно связан с работами математика и метеоролога Эдварда Нортона Лоренца. Он отметил, что эффект бабочки основан на метафорическом примере того, как на детали торнадо (точное время образования, точный пройденный путь) влияют незначительные колебания, такие как отдаленное взмахивание крыльев бабочки несколькими неделями ранее.

Первоначально Лоренц использовал изображение чайки, вызывающей бурю, но к 1972 году его убедили сделать его более поэтичным, использовав бабочку и торнадо. Он обнаружил этот эффект, когда наблюдал за работой своей модели погоды с исходными данными, которые были округлены, казалось бы, несущественным образом. Он отметил, что погодная модель не сможет воспроизвести результаты с использованием неполных данных о начальных условиях. Очень небольшое изменение начальных условий привело к существенному отличию результатов.

С тех пор концепция “эффекта бабочки” стала использоваться вне контекста метеорологической науки как широкий термин для обозначения любой ситуации, когда небольшое изменение может привести к более серьезным последствиям.

Роль устойчивого образа жизни в экологии и охране окружающей среды

Человек, ведущий устойчивый образ жизни – это тот, кто сегодня делает выбор, который завтра окажет положительное влияние на планету. Это означает думать о потребностях будущих поколений, гарантируя, что они унаследуют безопасную и здоровую планету для жизни и процветания.

ЮНЕП предлагает аналогичное определение: Устойчивый образ жизни означает понимание того, как наш выбор образа жизни влияет на окружающий мир, и поиск способов сделать жизнь каждого человека лучше и светлее. Подход к устойчивому развитию с точки зрения людей – это что-то новое, своевременное и открывает большие возможности.

Если мы поймем концепцию устойчивого развития, то будет легко определить отличительные черты устойчивого человека.

В 1987 году Брундтландская Комиссия Организации Объединенных Наций определила устойчивое развитие как “удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности”.

Вот инфографика KAO Salon Division:

Ее следует воспринимать только как предложение. В Интернете есть множество ресурсов, где можно почерпнуть идеи для устойчивого образа жизни.

На самом деле, устойчивый человек всегда будет принимать решения, руководствуясь здравым смыслом, если необходимость устойчивого развития стоит у него на первом плане.

Это повод порадоваться за всех экологичных людей во всем мире, потому что эффект бабочки диктует, что их небольшие действия сегодня внесут огромный вклад в глобальную экологию и охрану окружающей среды завтра. /// nCa, 17 июля 2024 г.

 

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