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На семинаре ОБСЕ в Туркменистане рассматривается регулирование сокращения выбросов метана

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Передовая практика в области разработки нормативно-правовой базы, инвентаризации и расчета выбросов парниковых газов (ПГ) был представлен в ходе организованного ОБСЕ семинара, который начался 16 июля 2024 года в Ашхабаде.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал двухдневный семинар с целью ознакомить участников с существующим законодательством в области сокращения выбросов парниковых газов, в том числе метана, и оказать содействие во внедрении механизмов валидации, верификации и подготовки отчетности по СО2.

Участниками семинара стали около двадцати пяти представителей государственных концернов “Туркменгаз” и ” Туркменнефть”, Министерства охраны окружающей среды и других заинтересованных ведомств.

Международные эксперты поделятся передовым опытом разработки национальной нормативной базы в области регулирования выбросов парниковых газов, в том числе метана, с упором на соответствующие доктрины, стратегии и законы. Особое внимание будет уделено национальной нормативной базе в области составления отчетности о выбросах парниковых газов, включая расчеты и верификацию.

“В рамках нашей продолжающейся поддержки Туркменистану в реализации повестки дня в области изменения климата и обеспечения экологической безопасности мы придаем особое значение нашему сотрудничеству в области сокращения выбросов парниковых газов и метана”, – сказала Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Кроме того, на семинаре будут рассмотрены вопросы организации работы органов, ответственных за валидацию и верификацию парниковых газов, а также стимулирующие меры по сокращению выбросов ПГ, включая квотирование и обращение углеродных единиц. Участники обсудят результаты и выводы в контексте обязательств по сокращению выбросов метана и примут участие в практическом занятии по расчету выбросов парниковых газов. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 16 июля 2024 г.

 

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