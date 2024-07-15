Узбекистан и Казахстан соединил новый аэронавигационный коридор с низким углеродным следом

С 11 июля 2024 года Узбекистан и Казахстан ввели в эксплуатацию новый аэронавигационный коридор, который благодаря сокращению расстояния полета снижает объемы вредных транспортных выбросов в воздух.

Как сообщает министерство транспорта Узбекистана, были официально объявлены и введены в эксплуатацию для полетов воздушных судов новые участки зонального навигационного маршрута Т-916.

В тот же день немецкая авиакомпания Lufthansa стала первым пользователем нового маршрута.

Введение этого нового маршрута, сокращенного до 40 километров, позволит авиакомпаниям сократить:

• выбросы вредных углекислых газов в атмосферу – на 220-250 тонн в год

• экономить от 30 до 50 тонн авиационного топлива в год при ежедневных полетах

• сократить потребление кислорода на 50-70 тонн.

Согласно прогнозам, более 30 авиакомпаний в день планируют выполнять рейсы по новому оптимизированному маршруту.

Центр “Узаэронавигация” ГУП планирует продолжить активную работу по внедрению новых маршрутов обслуживания воздушного движения в сотрудничестве с провайдерами соседних стран.///nCa, 15 июля 2024 г.