Посольство Франции в Ашхабаде провело прием по случаю Национального праздника

В пятницу, 12 июля 2024 года, посольство Франции в Ашхабаде организовало прием по случаю Национального праздника (Национального дня Франции).

Банкетный зал гостиницы “Олимпия” был заполнен большим количеством гостей, включая глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, правительственных чиновников, французских граждан в Туркменистане, друзей и партнеров Франции, а также известных людей из разных слоев общества.

Выступление посла Филиппа Мерлена по этому случаю:

Тридцать лет назад, в апреле 1994 года, Президент Республики Франсуа МИТТЕРРАН совершил официальный визит в Туркменистан – первый визит главы французского государства, а также главы государства западной страны, в эту страну.

Президент Франсуа Миттеран выразил свою поддержку независимости и суверенитету, которые Туркменистан только что обрел после десятилетий имперского господства, выражаясь его собственными словами. Независимость и суверенитет: эти слова сохраняют свое значение в то время, когда мир сталкивается с бесчеловечной и разрушительной агрессивной войной, навязанной Россией Украине, которая также восстановила свою независимость в 1991 году.

[Посол высказался о ситуации в Украине, а также выразил солидарность с и поддержку в адрес Украины. Также, он подчеркнул необходимость прекращения огня в секторе Газа и решения по выходу из кризиса на основе решения о двух государствах.]

Дамы и господа,

Визит президента Франсуа Миттерана также заложил основы двусторонних отношений, включая акцент на культуру, наследие и науку, а также продвижение французского языка среди туркменской общественности.

Именно поэтому в этом году мы также отмечаем тридцатилетие Французско-туркменской археологической экспедиции, MAFTur. Почти четверть века французские и туркменские археологи совместно ведут археологические раскопки на замечательном городище Улуг-Депе. В конце 2024 года в Ашхабаде состоится выставка, посвященная этому месту, для которой было создано цифровое представление.

Интерес к Туркменистану и его наследию во Франции не ослабевает – наоборот. В 2023 и в 2024 годах многопрофильная команда возглавила археологические и научные экспедиции в массиве Койтендаг. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и развиваться в 2025 году.

С 1994 года мы содействуем изучению и преподаванию французского языка. 4 и 5 октября 2024 года во Франции в историческом замке Виллер-Коттерец пройдет XIX Саммит Франкофонии. Работа глав государств и правительств, входящих в Международную организацию франкофонии, будет проходить под девизом “Создавать, внедрять инновации и действовать на французском языке”.

Французский институт Туркменистана, который вот уже двадцать лет базируется в Ашхабаде, предоставляет свои услуги почти четыремстам слушателям, изучающим французский язык. Благодаря Празднику франкофонии он охватывает всю страну при поддержке наших франкоязычных партнеров. В 2024 году в нем приняли участие более 1000 студентов и школьников из семи городов Туркменистана. Мы продолжим предлагать туркменской общественности новые возможности культурного сотрудничества с местными деятелями искусства в сотрудничестве с нашими друзьями из Представительства Европейского Союза и нашими европейскими партнерами.

Во время встречи в Париже 5 сентября 2023 года заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр Европы и иностранных дел нашей страны Катрин Колонна подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Французская сторона, которая в настоящее время возобновляет свои инвестиции в образовательное сотрудничество, естественно, заинтересована в реализации этого соглашения, а также в обмене мнениями по вопросам безопасности перед лицом террористических угроз, которые также обсудили два министра.

Дамы и господа,

Список наших французских и туркменских спонсоров, которым я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность, прекрасно описывает области сотрудничества, которые они предлагают Туркменистану: строительство, включая промышленные объекты; телекоммуникации, как космические, так и наземные; энергетика, включая очистку выбросов метана и возобновляемые источники энергии; сельское хозяйство и создание национального цифрового кадастра; инфраструктура и транспорт, в частности укрепление среднего логистического коридора и модернизация железных дорог; управление ценными водными ресурсами; и национальная безопасность.

Эти всемирно известные компании, участвующие в многочисленных проектах, в том числе в других странах Центральной Азии, находятся в распоряжении туркменских властей для быстрого продвижения по представленным ими тендерам в духе передачи навыков в Туркменистан и поддержки своих туркменских партнеров.

Я хотел бы поблагодарить высшее руководство Туркменистана, в частности, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Рашида Мередова, за их активную приверженность отношениям с Францией и за то, что они нас услышали.

Дамы и господа,

С 26 июля 2024 года Париж будет принимать Олимпийские и Паралимпийские игры. 15 000 спортсменов, 32 олимпийских вида спорта (включая 4 новых: скалолазание, серфинг, скейтбординг, брейк-данс), 22 паралимпийских вида спорта, 3,2 миллиарда телезрителей, 20 000 журналистов, более 13 миллионов билетов в продаже. В то время, когда войны и конфликты затрагивают многие страны и народы, Олимпийские и Паралимпийские игры остаются возможностью объединиться на основе ценностей уважения, терпимости и сотрудничества. Игры 2024 года будут объединяющими, с равными возможностями для мужчин и женщин, включающими людей с ограниченными возможностями, и более экологичными, поскольку выбросы углекислого газа сократятся вдвое. Франция с гордостью приветствует весь мир.

Дамы и господа,

“Национальный праздник – это символ нашей стойкости, нашего творчества и нашей способности вместе преодолевать трудности”, – писал лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю, автор знаменитого романа “Чума”.

В этом духе, поздравляю всех, и женщин, и мужчин, с французским праздником.

Да здравствует Республика!

Да здравствует Франция!

Да здравствует французско-туркменская дружба! /// nCa, 13 июля 2024 г.

Несколько фотографий с торжества: