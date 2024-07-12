В Туркменистане презентован Глобальный Доклад народонаселения 2024 г

В Ашхабаде состоялась презентация Глобального доклада народонаселения мира в 2024 году, приуроченная к ежегодно отмечаемому в этот день Всемирному дню народонаселения.

К участию в мероприятии, организованном совместными усилиями Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане и Правительства Туркменистана, были приглашены члены Меджлиса, сотрудники МИД, ряда министерств и ведомств, Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, Института государства, права и демократии, Национального общества Красного Полумесяца, СМИ, а также руководители дипломатических миссий зарубежных государств, аккредитованных в стране.

Глобальный доклад народонаселения мира в 2024 году под названием «Переплетённые судьбы, нити надежды: Устранение неравенства в области репродуктивного здоровья и прав», дает общее представление о нынешней ситуации в мире и проблемах, с которыми сталкиваются сегодня жители разных стран. Прежде всего это касается расширения прав и возможностей женщин в области репродуктивного здоровья.

В рамках мероприятия состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения.

Как отмечалось в выступлениях, внешнеполитический курс Туркменистана предопределил плодотворный характер взаимодействия страны с агентствами ООН, которые выступают долгосрочными, стратегическими партнёрами в решении актуальных вопросов современности.

В данном контексте была подчёркнута продуктивность совместной работы согласно «Рамочной программе сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021–2025 годы».

Отмечая достигнутые Туркменистаном успехи по линии охраны здоровья населения, обеспечения гендерного равенства и создания благоприятных условий для жизни людей, расширения их прав и возможностей, представители Фонда ООН в области народонаселения подчеркнули готовность всесторонне наращивать сотрудничество и оказывать всемерную поддержку в разработке, принятии и осуществлении политики в области народонаселения и стратегий развития.

ЮНФПА Туркменистана о Докладе о народонаселении мира «Плетение крепкой ткани: Решения для более справедливого мира»

В 1994 году мир объединился на Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), чтобы представить будущее, где каждый мог бы реализовать свои права в области репродуктивного здоровья, женщины и девочки имели бы равные возможности, а устойчивое развитие стало бы реальностью.

Прошло три десятилетия, и за это время достигнут значительный прогресс. Снизилась материнская смертность, расширился доступ к контрацептивам, сделаны значительные шаги к обеспечению гендерного равенства. Однако Доклад о народонаселении мира за 2024 год (SWOP2024) “Переплетенные судьбы, нити надежды: Устранение неравенства в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав” раскрывает суровую реальность: прогресс неравномерен, и многие по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями.

Миллионы людей по-прежнему лишены доступа к базовой медицинской помощи, особенно в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, из-за таких факторов, как бедность, географическая удаленность и дискриминационные социальные нормы. Особенно страдают от этого женщины и девочки, что негативно сказывается на их здоровье, благополучии и возможности принимать осознанные решения относительно своей жизни. Несмотря на обязательства, принятые на МКНР, такие препятствия, как стигматизация и нехватка ресурсов, продолжают препятствовать прогрессу в обеспечении всеобщего доступа к качественной медицинской помощи.

“Каждая четвертая женщина не может самостоятельно принимать решения о своем здоровье. Каждая четвертая не может отказать в половом акте. И почти каждая десятая не может самостоятельно решить, использовать ли контрацептивы. Впервые у нас есть данные о том, укрепляется ли со временем право женщин распоряжаться своим телом, и в 40% стран, по которым имеются данные, это право, напротив, ослабевает,” – подчеркнула доктор Наталия Канем, исполнительный директор ЮНФПА, на презентации Доклада о народонаселении мира за 2024 год.

Неотложные действия ради равноправного будущего: Рекомендации из SWOP2024

SWOP2024 выявляет неравенства, требующие немедленных мер. Чтобы построить мир, в котором каждый сможет реализовать свой потенциал, необходимо устранить системные причины этих неравенств. Это требует комплексного подхода, включающего:

Преобразование систем и структур: Сотрудничество с правительствами и лидерами местных сообществ в целях преобразования систем, которые позволят всем 8 миллиардам жителей планеты участвовать в создании справедливого и процветающего будущего и пользоваться его благами.

Борьба с предвзятостью в здравоохранении: Искоренение предвзятого отношения в системах здравоохранения для обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи для всех, независимо от происхождения и обстоятельств.

Усиление голоса уязвимых групп: Приоритизация сбора и анализа данных, отражающих опыт уязвимых групп, с целью учета их потребностей при разработке политики и программ.

Инвестиции в равенство: Борьба с коренными причинами неравенства, такими как бедность, дискриминация и ограниченный доступ к образованию и здравоохранению.

Борьба с неравенством, усугубляемым изменением климата: Смягчение непропорционально сильного воздействия изменения климата, конфликтов и демографических сдвигов на уязвимые группы населения, чтобы никого не оставить позади.

Доктор Наталия Канем также подчеркнула необходимость совместных действий, заявив: “Наша сила, наша устойчивость проистекают не из отдельной нити, а из коллективного, переплетенного целого. Путь вперед, как мы будем двигаться и добиваться успеха, заключается в совместной работе.”

Предпринимая эти смелые шаги, мы можем сплести крепкую, более устойчивую ткань для нашего глобального сообщества, обеспечивая, чтобы каждый мог достичь своего полного потенциала, независимо от пола, происхождения или обстоятельств. Время действовать – сейчас.

Полный отчет SWOP2024 предлагает детальный анализ проблем и перспектив, связанных с вопросами народонаселения и развития.

Скачайте английскую версию отчета здесь.

Скачайте русскую версию отчета здесь.

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Доклад о народонаселении мира (SWOP) – это ежегодное издание Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). Впервые опубликованный в 1978 году, отчет предоставляет всесторонний анализ глобальных демографических тенденций, включая уровни рождаемости, смертности, миграционные процессы и демографические изменения. С более чем 40 годами данных и анализа, SWOP служит важным ресурсом для политиков, исследователей и активистов, предлагая понимание сложных взаимоотношений между демографической динамикой и устойчивым развитием. ///nCa, 12 июля 2024 г.