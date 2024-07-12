News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан и Турция обсуждают углубление экономических связей и возможности выхода на европейские рынки

Туркменистан и Турция обсуждают углубление экономических связей и возможности выхода на европейские рынки

By

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов встретился с постоянным представителем Фонда экономического развития и Союза торгово-промышленных палат и товарной биржи Турции в Брюсселе Халуком Нураем.

Целью встречи было изучение путей укрепления экономического сотрудничества между Туркменистаном и Турцией с особым акцентом на раскрытие возможностей на европейском рынке.

Стороны обменялись ценными мнениями и опытом относительно деловых операций Турции в Брюсселе и подхода Туркменистана к выходу на европейский рынок.

Кроме того, собеседники обсудили потенциал для углубления экономических связей между Туркменистаном и Турцией.

В ходе обсуждения были рассмотрены возможности для выхода продукции Туркменистан на европейские рынки, а также турецкий опыт ведения бизнеса в Брюсселе.

Также, речь шла о стратегиях улучшения доступа на европейский рынок для Туркменистана и Турции. ///nCa, 12 июля 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан и Румыния наметили планы по расширению торгово-экономических связей
  2. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора
  3. Туркменистан и МЭА обсуждают углубление сотрудничества в энергетической сфере
  4. Турция и Россия активно обсуждают идею создания газового хаба в преддверии трехстороннего саммита в Туркменистане
  5. BOTAŞ готов поддержать поставки туркменского газа в Турцию и на мировые рынки
  6. Турция является одним из стратегических торгово-экономических партнеров Туркменистана – Президент Сердар Бердымухамедов
  7. Генеральный секретарь ОТГ приветствует итоги саммита Туркменистан-Турция-Азербайджан в Авазе
  8. Укрепление связей на Каспии: Туркменистан и Иран обсуждают сотрудничество в морской сфере
  9. Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
  10. Туркменистан и Турция обсудили перспективы экономического и газового сотрудничества
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan