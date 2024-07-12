Туркменистан и Турция обсуждают углубление экономических связей и возможности выхода на европейские рынки

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов встретился с постоянным представителем Фонда экономического развития и Союза торгово-промышленных палат и товарной биржи Турции в Брюсселе Халуком Нураем.

Целью встречи было изучение путей укрепления экономического сотрудничества между Туркменистаном и Турцией с особым акцентом на раскрытие возможностей на европейском рынке.

Стороны обменялись ценными мнениями и опытом относительно деловых операций Турции в Брюсселе и подхода Туркменистана к выходу на европейский рынок.

Кроме того, собеседники обсудили потенциал для углубления экономических связей между Туркменистаном и Турцией.

В ходе обсуждения были рассмотрены возможности для выхода продукции Туркменистан на европейские рынки, а также турецкий опыт ведения бизнеса в Брюсселе.

Также, речь шла о стратегиях улучшения доступа на европейский рынок для Туркменистана и Турции. ///nCa, 12 июля 2024 г.