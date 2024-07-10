News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Галерее «Надар» французского Института в Туркменистане открылась выставка «Женщины в Олимпийских играх»

В Галерее «Надар» французского Института в Туркменистане открылась выставка «Женщины в Олимпийских играх»

By

В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, в Галерее «Надар» французского Института в Туркменистане открылась выставка «Les Elles des Jeux» («Женщины в Олимпийских Играх»).

Эта выставка, представленная Национальным музеем спорта Ниццы, призвана рассказать (на французском и на английском языках) историю спортсменок, которым потребовались десятилетия, чтобы постепенно обрести свое законное место в мире спорта в целом и, в частности, в мире Олимпийского движения.

Выставка «Les Elles des Jeux», демонстрирующая захватывающий путь, пройденный спортсменками, прослеживает эволюцию спортсменок на протяжении более 130 лет, освещая борьбу этих спортсменок на Олимпийских играх, одновременно отдавая дань уважения лидерам-новаторам, таким как Алиса Миллиа (создательница Всемирных женских игр в 1922 году), а также великим французским и зарубежным спортсменкам, таким как Кристин Карон, Мари-Жозе Перек, Лора Манаду, а также не забывая о Клариссе Агбенену и Симоне Байлз.

Кроме того, эта выставка представляет собой уникальную возможность открыть для себя малоизвестную, но важную историю женщин в спорте, путешествие во времени, отмеченное значительной борьбой и победами. Это позволяет общественности осознать эволюцию места женщин в спорте и оказывает существенное влияние на продвижение гендерного равенства.

Эта выставка является частью культурной программы «Париж-2024» и имеет лейбл «Культурная олимпиада».

Выставка «Les Elles des Jeux» открыта каждый день с 9:00 до 20:00 в галерее «Надар» Французского института Туркменистана до сентября 2024 года. ///Французский Институт в Туркменистане, 9 июля 2024 г.

 

Related posts:

  1. Посольство ОАЭ наградило дипломами состав туркменской сборной, участвовавшей в Специальных Олимпийских Играх в Абу-Даби
  2. Выставка ковровых узоров открылась в Институте Культуры ОЭС
  3. The Nadar Gallery of the French Institute in Turkmenistan hosts an Exhibition “The Women of the Games”
  4. В Туркменистане открылась Международная академия коневодства – первая в регионе Центральной Азии
  5. Временный поверенный в делах ОАЭ в Туркменистане провел онлайн-лекцию для студентов Института Международных Отношений
  6. Блистательный старт зимних Олимпийских игр в Пекине
  7. В Туркменистане отпраздновали Международный день учителя французского языка
  8. ПРООН в Туркменистане отметили Международный женский день проведением интеллектуального конкурса «Женщины-учёные: Лидеры в борьбе с изменением климата»
  9. Эксперты из бельгийского Института Diplomatic World делятся своими впечатлениями о церемонии открытия города Аркадаг в Туркменистане
  10. Первая американская выставка в Туркменистане: всё вперемежку
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan