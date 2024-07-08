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Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнёрства

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В понедельник, 8 июля 2024 года, в рамках рабочего визита в Астану, заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу, сообщает МИД Казахстана. 

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-туркменского сотрудничества, в том числе состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также график предстоящих международных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Нуртлеу поздравил Мередова с успешным проведением Дней культуры Туркменистана в Казахстане, а также открытием памятника туркменскому мыслителю и поэту Махтумкули Фраги в Астане.   ///nCa, 8 июля 2024 г. 

 

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