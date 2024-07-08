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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетил РЦПДЦА с официальным визитом

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5-6 июля 2024 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в рамках своего турне по пяти государствам Центральной Азии посетил Туркменистан с официальным визитом.

6 июля в рамках своей официальной программы Генеральный секретарь посетил Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Специальный представитель по Центральной Азии и глава РЦПДЦА Каха Имнадзе проинформировал Генерального секретаря о деятельности и достижениях Центра, осуществляемых в тесном партнерстве со странами региона для поддержания мира и безопасности. Генеральный секретарь подчеркнул жизненно важную роль Центра в оказании поддержки государствам Центральной Азии в укреплении доверия и развитии сотрудничества.

Генеральный секретарь ООН также встретился со студентами Академии превентивной дипломатии – инициативы РЦПДЦА, направленной на повышение роли и вовлечения молодежи из Центральной Азии и Афганистана в усилия по превентивной дипломатии. Делясь своим видением региональных событий и проблем, молодые люди подчеркнули важность Академии в продвижении молодежного лидерства и сотрудничества между молодежью по всему региону.

В ответ Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность продвижения повестки дня в области молодежи, мира и безопасности. Он призвал молодежь продолжать быть проводниками позитивных перемен и справедливости, играть ведущую роль в действиях по борьбе с изменением климата, использовать преобразующий потенциал искусственного интеллекта для устойчивого развития. ///РЦПДЦА, 6 июля 2024 г.

 

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