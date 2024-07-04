Логистический туннель Токио-Осака вдохновляет на поиск нестандартных решений

Комментарий nCa

Япония планирует построить логистический туннель Токио-Осака, представляющий собой почти 500-километровую сеть высокотехнологичных автоматизированных конвейерных лент, называемых Autoflow–Road, для транспортировки грузов

Это будет решение с нулевым уровнем выбросов для перемещения грузов между двумя крупными городами Японии. Туннель также заменит 25000 грузовых автомобилей.

Помимо экологических проблем, вызванных тем, что грузовики работают на ископаемом топливе, существует также тот факт, что численность трудоспособного населения в Японии сокращается, поскольку все больше и больше людей достигают пенсионного возраста. С другой стороны, количество онлайн-покупок продолжает расти.

Согласно прогнозу, к 2030 году в стране ожидается, что около 30% посылок просто не будут доставлены из пункта А в пункт Б, потому что некому будет их перевозить. Ожидается, что число водителей-курьеров в Японии резко сократится с 660 000 в 2020 году до всего лишь 480 000 к 2030 году.

Туннель будет автоматически перемещать грузы по конвейерным лентам или с помощью каких-либо других средств, включая автономные тележки. Он будет введен в эксплуатацию к 2034 году.

Ожидаемая стоимость самого туннеля составляет около 23 миллиардов долларов. Стоимость конвейерной системы, автономных тележек или других средств перемещения грузов по туннелю еще не оценена.

Это замечательная идея, но, возможно, было бы целесообразно поэкспериментировать с ней в меньшем масштабе, чтобы усовершенствовать проект.

Однако подобная система не может быть воспроизведена в Центральной Азии из-за особенностей местности и динамики логистики.

Тем не менее, это стимулирует поиск нестандартных решений для логистического сектора Центральной Азии.

Регион становится все более популярным в качестве транзитной территории для перемещения грузов. Потребность в перемещении большего количества грузов внутри региона также быстро растет.

С увеличением объема перевозок возникают четыре сложности:

• Экологическая нагрузка, вызванная использованием грузовиками ископаемого топлива

• Заторы на дорогах

• Износ дорог

• Потребность в более подготовленных водителях и экипаже

Уже есть несколько решений для снижения экологической нагрузки, таких как грузовики EV или PHEV.

Например, есть грузовой автомобиль Freightliner eCascadia, который может проехать до 370 км без подзарядки. В бортовом или полуприцепном исполнении он может выдерживать нагрузку до 41 тонны. Время перезарядки от 0% до 80% составляет 90 минут. Производитель – Daimler Truck North America.

Аналогичные транспортные средства Tesla, Nikola Corporation и Volvo Trucks.

Китайская Geely планирует выпустить новый Homtruck в 2024 году, ориентируясь на внутренний и международный рынки.

У Homtruck будут различные варианты питания, включая гибридное на метаноле и чисто электрическое. Аккумуляторы, работающие на метаноле, – это технология, в которую Geely инвестирует уже несколько лет, и некоторые из ее моделей в настоящее время оснащены такой опцией питания. Аккумуляторы Homtruck также можно менять, что сокращает необходимость в подзарядке.

Автомобиль сможет использовать некоторые частично автономные функции без участия водителя. А для более длительных поездок грузовики смогут взаимодействовать друг с другом, чтобы поддерживать безопасную скорость и дистанцию. К 2030 году Homtruck станет полностью автономным.

Благодаря грузовикам, работающим на полностью электрическом или гибридном двигателе, предлагающим вариант без участия водителя, Центральная Азия может частично решить две из четырех проблем: 1. Экологический стресс и 2. Потребность в большем количестве водителей.

Переход на электромобили или гибридные автопарки при опции отсоединения тягача от прицепа, позволит осуществлять практически непрерывное перемещение груза. Кроме того, трейлер можно оснастить дополнительным заряженным аккумулятором.

Что касается загруженности дорог и их износа, логистическим компаниям следует изучить возможности беспилотных летательных аппаратов. /// nCa, 4 июля 2024 г.