Конкурс: «Казахстан глазами зарубежных СМИ». Новая номинация от KazAID

Министерство иностранных дел Казахстана в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана объявляет о начале приема заявок на 9-й конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» для иностранных журналистов, пишущих/снимающих различные материалы о Казахстане.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными (аналитическими, культурно-развлекательными, документальными и др.) материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа. Организаторы покрывают расходы на перелет , проживание в гостиницах и местный транспорт, культурную программу в Казахстане, а также суточные расходы.

В этом году будут представлены новые номинации от Казахстанского агентства международного развития «KazAID» и Ассоциации национальных видов спорта, в рамках которых будут определены два победителя.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

– Северной и Южной Америки ;

– Европы;

– СНГ;

– Ближнего Востока и Африки;

– Азиатско-Тихоокеанского региона

Кроме того, по устоявшейся традиции, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Все работы необходимо выслать не позднее 1 августа 2024 года на электронную почту mediacontest2024@mfa.kz.

Результаты конкурса планируется объявить до 5 августа 2024 года.

Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу mediacontest2024@mfa.kz или по раб.телефону +77172720987.

Форма заявки и правила участия в конкурсе опубликованы на сайте МИД РК https://www.gov.kz/uploads/2024/6/11/462c426f5961a264074fc76147a3b223_original.15863.docx ///KazAID, 4 июля 2024 г.