Китай и Казахстан подписали свыше 30 документов – Токаев и Си запустили грузовое движение по Транскаспийскому транспортному маршруту – договорились довести товарооборот до 80 млрд.долл.США

Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Казахстане.

В среду 3 июля в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между Си Цзиньпином и Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Выступая на итоговом пресс-брифинге, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вместе с Председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.

«Хочу отметить, что прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. Между нами нет нерешенных вопросов. Мы намерены объединить наши силы во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей», – заявил Токаев.

В свою очередь, Председатель КНР отметил, что стороны «подписали целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер. Они придадут новый импульс конструктивному развитию двусторонних отношений».

Ниже приводим резюме ключевых заявлений, сделанных Си и Токаевым во время совместного брифинга:

В прошлом году объем двустороннего товарооборота между Китаем и Казахстаном составил 41 млрд долларов. В ближайшее время стороны намерены удвоить этот показатель.

За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов китайских инвестиций. В 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16% и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.

В Казахстане реализуется 45 проектов совместно с КНР на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом.

В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT.

Казахстан готов создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок.

Энергетическое сотрудничество: В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан – Китай.

Транспорт и логистика: В 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 % и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель.

Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз – Бахты.

Токаев и Си в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Запуск данного проекта придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей на Евразийском континенте.

В сельском хозяйстве Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Казахстан рассчитывает на увеличение поставок на китайский рынок натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн.

Свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

Казахстан и Китай выступают за дальнейшее укрепление многосторонней дипломатии. Партнерство между странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА.

Стороны договорились о продолжении диалога в формате «Центральная Азия – Китай».

«Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового «золотого 30-летия» будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов», – заявил Токаев.

Казахстан и Китай договорились непрерывно углублять сотрудничество в таких традиционных секторах, как торговля и экономика, инвестиции, индустриализация, транспортная взаимосвязанность и энергетика.

Стороны намерены сообща культивировать новые точки роста в таких сферах, как ключевые минеральные ресурсы, альтернативные источники энергии, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровизация.

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Си Цзиньпин подтвердил растущую роль Казахстана в качестве средней державы мира.

Подписанные документы

По итогам переговоров на высшем уровне Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление.

В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы:

1. Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением «Партия «AMANAT» и Коммунистической партией Китая;

2. Дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по расширению трансграничной железной дороги между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой;

5. Меморандум между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок;

6. Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;

8. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обучения китайскому языку;

9. Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом;

10. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

11. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной космической администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции;

13. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения;

14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

15. Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики;

16. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики;

17. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики;

18. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития Китайской Народной Республики о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий;

19. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая;

20. Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества в области статистики;

21. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

22. Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

23. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и «Жэньминь Жибао»;

24. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

25. Соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий;

26. Соглашение между НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. о создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах;

27. Соглашение между НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) Китайской Народной Республики о совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства;

28. Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китайской Народной Республики;

29. Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С.Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования;

30. Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане;

31. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли. ///nCa, 4 июля 2024 г.