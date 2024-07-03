Казахстан и Китай подписали более 40 соглашений на сумму 3,7 млрд.долларов – заключены важные сделки в энергетическом секторе

На полях заседания Казахстанско-китайского делового совета, прошедшего в Астане между представителями бизнеса обеих стран, подписано более 40 соглашений на общую сумму 3,7 млрд долларов (1,75 трлн тенге), передает Kazinform.

В работе заседания приняли участие более 500 представителей бизнеса, среди которых свыше 50 крупнейших компаний Китая.

Ряд заключенных соглашений нацелены на углубление сотрудничества Казахстана и Китая в энергетическом секторе – в нефтегазовой отрасли, в области переработки углеводородного сырья, возобновляемой энергетики, электроэнергетики.

В их числе:

• Соглашение между АО «Самрук-Қазына» и Sany Renewables Energy по производству ветрокомпонентов

• Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Қазына» и China Energy Overseas Investment Co., Ltd.

• Рамочное соглашение между АО «Самрук-Қазына» и CNPC

• Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и CNPC

• Рамочное соглашение между «КазМунайГаз» и CNPC по углублению стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. [стороны намерены изучить перспективы сотрудничества в проектах нефтегазохимии, а также разведки и добычи нефти и газа в Прикаспийском осадочном бассейне, проведения геологоразведки новых участков недр]

• Трехсторонний Протокол между участниками в отношении проекта «Силлено» между АО «КазМунайГаз», Sinopec (Китай) и СИБУР (Россия) [проект «Силлено» предусматривает строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области.]

• «КазМунайГаз» и китайская HY подписали Меморандум о взаимопонимании [Компании намерены изучить возможности для совместной разведки и разработки месторождений нефти и газа, включая проведение комплексных геологических исследований на глубокозалегающих перспективных участках]

• Меморандум о сотрудничестве между АО „KEGOC“ (Казахстанская компания по управлению электрическими сетями) и China Energy International Group

• Четырехстороннее соглашение между акиматом Астаны, строительной компанией Bazis-A, а также китайскими Shenzhen energy environment и China State Construction Engineering Corporation о строительстве мусоросжигательного завода для выработки электроэнергии в столице.

• Соглашение о сотрудничестве между АО „Самрук-Энерго“ и China International Water & Electric Corp. (CWE)

Ряд соглашений касается транспортно-коммуникационной сферы, в их числе договор о поставке локомотивов, соглашение об инвестировании в строительство контейнерного хаба на базе порта Актау, документы о почтовом сотрудничестве, по развитию электронной коммерции, трехстороннее соглашение о создании единого цифрового коридора на маршруте Китай-Казахстан-Россия, и др. ///nCa, 3 июля 2024 г.