Бизнес-миссия ульяновских предпринимателей в Ашхабад – итоги

Производители мебели, строительных материалов, дверей из Ульяновской области (Россия) смогут представить продукцию на полках крупнейших строительных торговых центров в Туркменистане (AK GAYÁ).

На полях бизнес-миссии в Туркменистан ульяновские компании заключили с туркменскими предпринимателями предварительные контракты на поставку моек, дверей, строительных материалов, садовой и мягкой мебели, кухонных столов, нанокраски, инструментов, а также обсудили поставки кровельных материалов, отопительного и электрооборудования, сообщается на официальном сайте губернатора ульяновской области.

Туркменский производитель продуктов питания «Şaýlan» высказал заинтересованность в закупке кондитерских изделий, семян подсолнечника, снеков, консервированной продукции. Сеть имеет более шести тысяч торговых точек по Туркменистану, торговый объём составляет более 1,5 тысячи тонн продукции в месяц.

Участие в бизнес-миссии приняли производители: каменных моек «Улгран» и «Сан Марко», автокомпонентов «Федерал Могул», пиломатериалов «Интервуд», нанокрасок «Биофа», «Новоспасский элеватор».

В ходе визита ульяновские предприниматели заключили четыре новых контракта на поставку комплектующих для грузовых автомобилей на сумму более 10 млн рублей (113 000 долл.США).

Также стороны обсудили перспективы открытия дилерского центра ульяновских товаров в Туркменистане.

На площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана российские бизнесмены провели серию B2B-встреч. Кроме того, состоялись переговоры о поставках с министерствами сельского хозяйства, строительства и архитектуры, логистическими компаниями, дистрибьюторами продуктов питания и строительных материалов зарубежной страны. В том числе, производитель каменных моек «Улгран» обсудили возможность строительства совместного производства.

«Туркменистан является одним из перспективных направлений для экспорта. Сейчас региональные производители уже поставляют в страну электрическое оборудование, авто- и авиакомпоненты, строительные материалы», — отметил глава регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.

Руководитель компании «Новоспасский элеватор» Михаил Мурзаков рассказал, что для них бизнес-миссия прошла продуктивно. Компания провела переговоры о поставках муки и зерна, а также обсудила вопросы сотрудничества с транспортно-логистическим центром Туркменистана. Достигнута договорённость о новом визите для знакомства с портом Туркменбаши.

В рамках работы в Туркменистане делегация Ульяновской области приняла участие в совместном заседании Российско-Туркменского и Туркмено-Российского деловых советов, которое прошло с участием представителей местных министерств сельского хозяйства, строительства и архитектуры, промышленности и торговли, союза промышленников и предпринимателей и ТПП. ///nCa, 3 июля 2024 г.