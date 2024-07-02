Железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан достигает стадии реализации – Часть вторая

nCa Report

Жогорку Кенеш, парламент Кыргызстана, принял 19 июня 2024 года законопроект об одобрении строительства железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Принятие законопроекта открывает путь для начала строительства железнодорожной линии.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев заявил: “Этот маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский союз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на рынке международных транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов”.

Говоря о механизме реализации проекта, было отмечено, что его предполагается реализовать по модели «строительство – эксплуатация – передача», путем создания совместной проектной компании (JPC) тремя железнодорожными администрациями сторон (China Railway International при Государственной корпорации “Китайские железные дороги”, Государственное предприятие “Национальная компания “Кыргыз Темир Жолу” при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Акционерное общество “Узбекистон Темир Йуллари”).

В ходе обсуждения некоторые депутаты выразили обеспокоенность и высказали возражения против проекта. В основном возражения можно резюмировать по двум аспектам:

Местным компаниям Кыргызстана не была предоставлена какая-либо часть контракта

Около 95% трассы пройдет через пастбища и сельскохозяйственные угодья

Депутаты от правительства дали удовлетворительные ответы на оба возражения.

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Между тем, в средствах массовой информации и открытых источниках появилась дополнительная информация.

Кыргызская сторона обеспечит безопасность железнодорожников и магистрали. Эту обязанность выполняет военизированный персонал Кыргызской железной дороги.

Трехсторонняя совместная компания железнодорожных властей трех стран-участниц со штаб-квартирой в Бишкеке будет отвечать за управление железнодорожной системой Кыргызской железной дороги.

Через 31 год железная дорога будет полностью передана Кыргызстану.

Реализация проекта может занять до 6 лет. Определена дорожная карта строительных работ.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Джапаров, поблагодарив депутатов за принятие законопроекта, сказал: «Это очень важное историческое событие. Вопрос обсуждается с 1996 года, а первый меморандум был подписан в 1997 году и с тех пор не решен. Решение этой проблемы зависит от нас. Было бы приуменьшением сказать, что нам повезло, но мы должны учитывать тот факт, что этот вопрос сложен и требует большой ответственности от каждого из нас».

Как сообщает кыргызское агентство Tazabek, Джапаров заявил, что со строительством железной дороги Кыргызстан превратится из страны, замкнутой сушей, в транзитную.

«Благодаря транзиту будет поступать прибыль от товаров, которые проходят через нашу землю. Ежегодно по этой железной дороге будет перевозиться от 7 до 15 млн тонн грузов. Но наша победа этим не ограничивается. Наша победа — это короткий путь к океану и установление торговых отношений со странами Ближнего Востока и странами Европы. ВВП Евросоюза превышает 25 трлн долларов, Китаю принадлежит ВВП в 18 трлн долларов. Иными словами, емкость рынка Китая так же безгранична для нас, как океан, и позволяет снять лимит в развитии нашей экономики», – добавил глава кабмина.

По его словам, стоимость товаров при автомобильных перевозках резко возросла, а массовое производство пока не активизировалось.

«Теперь ситуация кардинально изменится. Будут созданы условия для увеличения экспорта и вывода торгового баланса в положительное состояние. В то же время создаются реальные условия для достижения нашей цели — ВВП в $200 млрд к 2050 году», – считает А.Жапаров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил информационному агентству “Кабар”, что проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан не приведет к увеличению внешнего долга Кыргызстана.

«Три страны создали совместную компанию с офисом в Бишкеке. Главный директор – кыргызстанец, его заместители – представители Китая и Узбекистана. Китай финансирует 51% проекта, Кыргызстан и Узбекистан – по 24.5%. После окупаемости вложений компании выйдут из проекта, и железная дорога полностью перейдет в наше распоряжение. Этот проект необходим для выхода из замкнутости страны и превратит нас в транзитный коридор между Европой и Китаем, что принесет значительную экономическую выгоду»,— сказал президент. /// nCa, 2 июля 2024 г.