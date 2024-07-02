В Туркменистан прибыл первый Посол Никарагуа

1 июля 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова приняла верительную грамоту от Посла Республики Никарагуа в Туркменистане г-жи Татьяны Даниэлы Гарсии Силвы (с резиденцией в Анкаре).

В ходе встречи Посол была ознакомлена с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, с составом национального парламента и проводимой работой по законодательному обеспечению реформ, реализуемых в различных отраслях. В связи с этим в дальнейшем стороны выразили готовность активизировать парламентские отношения в рамках международных парламентских структур.

Говоря о будущем сотрудничества Туркменистана и Республикой Никарагуа, Посол отметила, что её страна очень заинтересована в укреплении двусторонних отношений во всех сферах.

В этот же день Посол Татьяна Даниэлла Гарсия Сильва встретилась с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

Стороны обозначили приоритетные направления туркмено-никарагуанской повестки дня, была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии взаимовыгодного двустороннего диалога, в том числе в политической и торгово-экономической сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам разработки базовых документов двухстороннего партнерства.

В контексте взаимодействия по линии международных организаций, в частности ООН, стороны договорились и дальше паритетно поддерживать инициативы стран на международных площадках.

Для активизации межпарламентского партнерства было предложено создание Туркмено-никарагуанской межпарламентской группы дружбы.

Особо отмечена обоюдная заинтересованность в активизации совместной деятельности в сферах культуры, спорта и туризма.

Туркменистан и Никарагуа установили дипломатические отношения в 1996 году. ///nCa, 2 июля 2024 г.