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Явного победителя на президентских выборах в Иране нет – второй тур состоится 5 июля

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На президентских выборах в Иране, состоявшихся 28 июня 2024 года, было четыре кандидата. Второй тур выборов состоится 5 июля 2024 года между двумя кандидатами, лидировавшими в первом туре: Саидом Джалили и Масудом Пезешкианом.

Каждый из них набрал около 40% голосов, при этом Пезешкиан немного опередил Джалили. Согласно окончательным результатам, Пезешкян получил 10,4 миллиона голосов, а Джалили – 9,4 миллиона.

Согласно конституции Ирана, победитель должен набрать не менее 50%+1 от общего числа голосов избирателей.

В Иране насчитывается около 61 миллиона зарегистрированных избирателей, из которых 28 июня около 40% воспользовались своим правом голоса. ///nCa, 30 июня 2024 г.

 

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