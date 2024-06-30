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Президент Узбекистана поздравил Национального Лидера туркменского народа с днем рождения

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В субботу, 29 июня, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Узбекский лидер поздравил Аркадага Бердымухамедова с днём рождения и годовщиной открытия «умного» города Аркадаг.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что в последние годы двустороннее взаимодействие с Узбекистаном вышло на качественно новый уровень по самому широкому спектру направлений. Туркменистан и Узбекистан успешно сотрудничают в рамках международных структур.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению плодотворных связей в торгово-экономической, культурной, научной и гуманитарной областях.

Бердымухамедов выразил признательность Мирзиёеву за широкое празднование в Узбекистане 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, а также за фильм о поэте и мыслителе Востока, снятый по специальному Распоряжению Президента Узбекистана.

В ходе разговора стороны отметили важность проработки в ходе предстоящего заседания совместной Межправительственной комиссии новых проектов кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, развития межрегионального и культурного обмена.

Были также рассмотрены актуальные аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии. ///nCa, 30 июня 2024 г.

 

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