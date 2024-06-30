Национальный Лидер туркменского народа и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России обсудили нынешнее состояние двухстороннего партнерства

В субботу, 29 июня, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Матвиенко поздравила Аркадага Бердымухамедова с днём рождения. В этот день он отметил 67-летие.

Спикер верхней палаты Парламента России отметила усилия Национального Лидера туркменского народа по дальнейшему укреплению стратегических межгосударственных отношений и передала поздравления от Президента Владимира Путина.

Поблагодарив за поздравления, Аркадаг Бердымухамедов отметил личный вклад В.Матвиенко в развитие сотрудничества между двумя дружественными странами.

Как отмечалось, в настоящее время между Туркменистаном и Российской Федерацией установлено углублённое стратегическое партнёрство, которое обретает поступательный характер.

В ходе обсуждения нынешнего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества подчёркивалась значимая роль межпарламентских связей, являющихся неотъемлемой составляющей туркмено-российского диалога. В данной связи отмечалась важность формата «Центральная Азия – Россия» в последовательном развитии межпарламентского сотрудничества в регионе.

Как подчёркивалось, систематически развиваются торгово-экономические отношения, о чем свидетельствует увеличение товарооборота за последние годы. Для Туркменистана Россия является основным торговым партнёром.

Также отмечалось, что в числе важных направлений сотрудничества – культурно-гуманитарные связи, в частности в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

В завершение телефонного разговора стороны выразили уверенность, что межправительственные отношения будут и дальше развиваться. ///nCa, 30 июня 2024 г.