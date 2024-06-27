Турция успешно проводит два самых значимых в мире мероприятия по планированию свадьбы

Турция, расположенная в самом сердце Средиземноморья, может похвастаться одними из самых живописных пейзажей в мире для свадьбы мечты и медового месяца. Страна также находится в поле зрения крупнейших в мире организаторов свадеб: RSVP и EWPC (Конференция по планированию экзотических свадеб), два наиболее значимых мероприятия по планированию свадеб, которые проходят в Стамбуле и Бодруме одно за другим.

RSVP, один из самых важных симпозиумов по планированию свадеб и мероприятий в отрасли, на котором собираются профессионалы индустрии роскошных свадеб и мероприятий со всего мира, прошел в Стамбуле со 2 по 5 апреля 2024 года с участием 200 лидеров отрасли и специалистов по организации мероприятий со всего мира. Среди участников RSVP в Стамбуле были некоторые из самых выдающихся мировых лидеров отрасли, и конференция предоставила профессионалам отрасли возможность углубленно изучить места Стамбула для создания уникальной свадебной обстановки.

Вторым мероприятием, организованным Türkiye, стала конференция EWPC (Конференция по планированию экзотических свадеб) в Бодруме. С 22 по 24 апреля в Бодруме, одном из самых известных мест отдыха в Турции, прошла 13-я конференция EWPC, одна из крупнейших конференций по планированию свадеб в отрасли. В мероприятии приняли участие 400 организаторов свадеб и мероприятий из 70 стран, на которых обсуждались заметные преобразования и достижения в свадебной индустрии.

Турция – «любимое направление» свадебного туризма

Турция является основным выбором для путешественников из-за ее культурного наследия, сочетающего в себе проверенные временем традиции Востока и современность Запада, а также разнообразной и уникальной кухни и неограниченных возможностей для шопинга. Страна приветствует пары со всего мира, желающие отпраздновать свадьбу в этом легендарном месте. Стамбул, Бодрум, Анталья, Каппадокия, Гечек, Мармарис, Чешме и Фетхие, всемирно известные места, предлагающие множество захватывающих вариантов от проживания до гастрономии, являются одними из самых популярных мест для роскошных свадеб и вечеринок. В этих местах работают обученные профессионалы, которые планируют каждую деталь организации свадьбы, впечатляя как пары, так и гостей разнообразием вариантов мест проведения и питания.

Стамбул: свадебный рай, сочетающий традиции и современность

Динамичный мегаполис Турции, Стамбул, является одним из самых популярных вариантов проведения свадеб. Благодаря уникальному расположению города как моста между Востоком и Западом и авиакомпаниям, предлагающим прямые рейсы практически из любой точки мира, Стамбул легко доступен для гостей, проживающих на разных континентах. Город предлагает множество вариантов свадебных площадок. Гламурные роскошные отели Стамбула имеют крытые и открытые пространства, вмещающие от 200 до 2000 свадебных гостей. В этих отелях, выделяющихся яркими архитектурными деталями и современной инфраструктурой, есть бальные залы, спа-центры и пышные сады, где пары могут праздновать в свое удовольствие и создавать воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Исключительные места проведения свадеб в Стамбуле не ограничиваются роскошными отелями. Будучи бывшей столицей Османской империи, город украшен великолепными дворцами и прибрежными особняками, многие из которых были восстановлены в своем первоначальном виде и оснащены современной инфраструктурой. Большинство из этих сооружений расположены на берегу Босфора и предлагают великолепные виды – идеальное место для проведения самых элегантных и роскошных свадеб. Не стоит забывать, что Стамбул — настоящий гастрономический город, в котором расположены десятки ресторанов, включенных в GUIDE Michelin.

Бодрум: лучшее место для роскошных свадеб в самом сердце Эгейского побережья Турции

Бодрум, одно из самых популярных роскошных мест отдыха на Эгейском побережье Турции, предлагает прекрасную атмосферу для романтических свадеб. Как и в Стамбул, в Бодрум легко добраться прямыми рейсами из столиц многих стран.

Что касается мест проведения свадеб, Бодрум является домом для всемирно известных сетей роскошных отелей и романтических отелей с универсальными крытыми и открытыми площадками для проведения мероприятий. В этих роскошных отелях есть несколько ресторанов, лаунджей и музыкальных залов. В бальных залах отелей или их обширных садах, зонах у бассейнов и пляжных барах могут разместиться от 150 до 1000 гостей. Сотрудничая с экспертами для планирования и управления свадьбами от начала до конца, заведения в Бодруме предоставляют все необходимые услуги, чтобы воплотить в жизнь все мечты пары.

Пары, решившие пожениться на одном из всемирно известных пляжей Бодрума, могут выбрать 5-звездочные курорты в этом регионе или пляжные места для свадьбы с более интимной и необычной атмосферой. Бодрум — еще одно турецкое направление со множеством ресторанов, включенных в ПУТЕВОДИТЕЛЬ Мишлен. ///nCa, 27 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)