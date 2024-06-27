Фонд международного развития ОПЕК усиливает поддержку Центральной Азии – Новые Соглашения подписаны с Туркменистаном, Таджикистаном и Казахстаном

Фонд международного развития ОПЕК значительно увеличивает свои обязательства перед странами и народами Центральной Азии. Займы для государственного и частного секторов и гранты Фонда в настоящее время составляют 1 миллиард долларов США. Три новых соглашения с Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, подписанные в ходе Форума по развитию Фонда ОПЕК в Вене, подчеркивают приверженность Фонда ОПЕК поддержке устойчивого развития и региональной интеграции.

Президент Фонда ОПЕК Абдулхамид Альхалифа прокомментировал: «Наше расширенное участие в Центральной Азии отражает нашу приверженность поддержке целей развития региона. Уделяя особое внимание таким важнейшим вопросам, как возобновляемые источники энергии, инфраструктура и инклюзивное развитие, мы стремимся оказывать долгосрочное положительное воздействие на людей и экономику. Эти партнерские отношения являются свидетельством нашей веры в силу сотрудничества и взаимного доверия, которые способствуют устойчивому прогрессу».

Среди подписанных документов:

• Рамочное соглашение о партнерстве с Казахстаном, которое определяет среднесрочную программу сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и банковское дело. Соглашение также выражает намерение продвигать сотрудничество в частном секторе. Фонд ОПЕК рассмотрит вопрос о предоставлении технической помощи для подготовки и реализации проекта в соответствии с Национальным планом развития инфраструктуры Казахстана.

• Рамочная программа странового партнерства с Туркменистаном, предусматривающая всеобъемлющую пятилетнюю дорожную карту сотрудничества на период 2024-2029 годов с акцентом на транспорт, промышленность, телекоммуникации, здравоохранение и банковское дело. В рамочной программе особое внимание уделяется климатическому финансированию, инклюзивному развитию женщин и молодежи и финансированию малых и средних предприятий.

• Рамочный меморандум о финансировании с Таджикистаном, предусматривающий выделение кредита в размере 100 миллионов долларов США траншами для совместного финансирования строительства Рогунской ГЭС мощностью 3600 МВт. Плотина Рогунской ГЭС высотой 335 метров станет самой высокой в мире. Проект повысит потенциал Таджикистана в области возобновляемых источников энергии, внося значительный вклад в достижение целей страны в области устойчивой энергетики.

Активизация деятельности Фонда ОПЕК в Центральной Азии также имеет большое значение для развития частного сектора, который становится все более активной сферой деятельности. За последние пять лет Фонд ОПЕК выделил около 300 миллионов долларов США на развитие частного сектора и финансирование торговли в регионе, поддержку малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, финансового сектора и продовольственной безопасности.

О фонде ОПЕК

Фонд международного развития ОПЕК является единственным учреждением в области развития, имеющим глобальный мандат, которое предоставляет финансирование от стран-членов исключительно странам, не являющимся членами организации. Организация работает в сотрудничестве с партнерами из развивающихся стран и международным сообществом по вопросам развития, чтобы стимулировать экономический рост и социальный прогресс в странах с низким и средним уровнем дохода по всему миру. Фонд ОПЕК был создан в 1976 году с четкой целью: стимулировать развитие, укреплять сообщества и расширять возможности людей. На сегодняшний день Фонд ОПЕК выделил около 27 миллиардов долларов США на проекты развития в более чем 125 странах, общая стоимость которых, по оценкам, превышает 200 миллиардов долларов США. [Фонд международного развития ОПЕК]

Туркменистан и Фонд для международного развития ОПЕК подписали рамочную программу партнерства

25 июня 2024 года Делегация Туркменистана во главе с Председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаровым приняла участие в третьем ежегодном форуме развития, проходившем в городе Вена, организованном Фондом для международного развития Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), сообщает МИД Туркменистана

На полях форума состоялись переговоры с Президентом Фонда для международного развития ОПЕК Абдулхамидом Альхалифой. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием и укреплением многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и Фондом ОПЕК.

По итогам проведенных переговоров была подписана «Рамочная Программа Партнерства со Страной» между Правительством Туркменистана и Фондом международного развития ОПЕК.

Программа, рассчитанная на период 2024 – 2029 годы, нацелена на расширение двустороннего сотрудничества с многосторонними финансовыми институтами развития, к числу которых относится и Фонд для международного развития ОПЕК. ///nCa, 27 июня 2024 г.