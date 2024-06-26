ТЭК, возобновляемая энергетика и транспорт – в повестке дня встречи Президента Туркменистана с министром экономики ОАЭ

Во вторник, 25 июня, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллу бин Тук Аль-Марри, возглавившего делегацию своей страны для участия в бизнес-форуме «Туркменистан–ОАЭ».

Министр передал главе Туркменистана приветствия от Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна. Как подчёркивалось, в ОАЭ придают большое значение укреплению плодотворных отношений с братским Туркменистаном.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные тёплые приветствия и, отметил, что Объединённые Арабские Эмираты являются долгосрочным партнёром Туркменистана.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества стороны констатировали, что в последние годы отношения между Туркменистаном и ОАЭ развиваются динамично. Особый акцент был сделан на активном характере политического диалога и взаимодействия в рамках авторитетных структур, прежде всего ООН.

В продолжение встречи отмечались возрастающие показатели двустороннего товарооборота. В целях укрепления связей в этой сфере высказана необходимость поддержания скоординированных контактов между госорганами двух стран, создания благоприятных условий для развития торговли, проведения взаимных деловых мероприятий и конференций.

В числе перспективных векторов был назван топливно-энергетический комплекс, где накоплен позитивный опыт совместной деятельности с ведущими компаниями ОАЭ. Туркменистан, обладая огромными запасами углеводородных ресурсов, ставит целью диверсифицированным путём развивать эту отрасль, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив готовность к углублению сотрудничества в этом направлении.

Как отметил министр экономики, деловые круги ОАЭ заинтересованы в укреплении своих позиций на перспективном туркменском рынке. Пригласив эмиратские компании к участию в осуществляемых в Туркменистане крупных международных энергетических проектах, глава государства высказал поддержку в реализации инвестиционного потенциала.

В ряду новых направлений сотрудничества была обозначена возобновляемая энергетика. Стороны подтвердили готовность к рассмотрению возможностей для претворения в жизнь совместных проектов зеленой энергетики.

Особый акцент был сделан на стратегическом значении для двух стран международных транспортно-транзитных коридоров. Учитывая этот факт, констатировалась необходимость дальнейшего взаимодействия в области создания многопрофильной транспортной системы, включающей в себя морские, железнодорожные и воздушные пути.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр экономики ОАЭ выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественного диалога. ///nCa, 26 июня 2024 г.