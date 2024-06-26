Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – Часть шестая

Тарик Саиди

Махтумкули задает высокую планку. Он призывает молодежь жить в соответствии с высокими стандартами. Это те же стандарты, по которым он прожил свою собственную жизнь.

Конечно, есть бесчисленное множество молодых людей, которых Махтумкули вдохновил в раннем возрасте и которые пытались следовать по стопам Махтумкули, насколько им позволяли возможности.

Каждое новое поколение по-своему относится к Махтумкули Фраги. Это часть эволюции. Это также часть гения Махтумкули. — Жизненная сила его послания остается неизменной: выдержка и изящество, и все это связано друг с другом. Однако то, как это послание передается каждому новому поколению, продолжает развиваться в соответствии с надеждами и чаяниями каждого нового поколения.

В то же время, у Махтумкули много последователей, которые всю свою жизнь придерживались его учений и не упустили ни одного шанса пойти по его стопам. При этом они продолжают переосмысливать сферу возможностей, даже несмотря на нехватку материальных ресурсов. Они являются образцами для подражания.

Одним из таких людей является доктор Юсеф Азмун. Ему почти 85 лет, и он, возможно, является одним из величайших туркменских ученых, живущих сегодня. Его успех – это успех идеалов Махтумкули.

Вот биографический очерк доктора Азмуна, опубликованный журналом “Атаватан Туркменистан” 14 апреля 2023 года. Он дает представление о достижениях Юсефа Азмуна. Статья написана доцентом, доктором Юнусом Эмре Тансу и доктором Эрдемом Учаром.

Туркменскому мудрецу Юсуфу Азмуну 84 года.

Юсуф Азмун родился 4 февраля 1939 года в Гонбед-э-Кавусе, на северо-востоке Ирана, где проживает туркменская диаспора.

Он никогда не терял интереса к языку и литературе, которыми увлекался с раннего детства. Поскольку последний класс средней школы в Гонбед-и-Кавусе не был открыт, он окончил среднюю школу Мерви в Тегеране (1958).

Он отправился в Америку и поступил в колледж Уитчи Вэлли, который является филиалом Вашингтонского университета в Сиэтле (1961). Он прослушал курсы, посвященные английской филологии. Он не смог продолжить свое образование в Америке из-за финансовых трудностей, поэтому приехал в Турцию.

Когда тюрколог Омельян Прицак из США приехал в Стамбул, он познакомил его с тюркологом Решитом Рамети Аратом. Он сдал экзамен на факультет турецкого языка и литературы Стамбульского университета.

Арат придавал ему особое значение в вопросах туркменского языка и литературы, и иногда по вечерам они допоздна проводили совместные исследования. В студенчестве Азмун писал статьи по туркменскому языку и литературе.

В 1974 году он работал иностранным экспертом на факультете персидского языка, истории и географии (DTCF) в Анкаре, и в том же году была опубликована его книга по фонологии туркменского языка.

Он подготовил докторскую диссертацию о языке стихотворного слога Махтумкули.

Работая в DTCF, он работал диктором-продюсером в персидской секции международных передач TRT по вечерам.

В Ассоциации турецкого языка он подготовил книгу под названием “Краткое руководство”.

В 1981 году он уехал в Англию работать лингвистом и преподавал турецкий язык в Оксфордском университете. Выйдя на пенсию из Англии, где проработал много лет, он преподавал турецкий язык и литературу в Европейском университете Лефке (2000-2008) и Американском университете Гирне (2008-2012) на Северном Кипре.

В 2012 году он переехал в США к своим детям и вышел на пенсию.

Он женат на своей однокурснице Гюзин Ханым, с которой познакомился, когда был студентом факультета турецкого языка и литературы Стамбульского университета.

Он опубликовал книги и научные статьи на четырех языках, посвященные лексике туркменского языка и туркменскому поэту Махтумкули. Он основал множество культурных ассоциаций в Туркменистане и Англии.

Юсуф Азмун был первым, кто перевел стихотворения Махтумкули и Ясави на английский язык в виде книги.

Он написал туркменский раздел Словаря тюркских языков (Лондон и Нью-Йорк: Roughtledge, 1996).

В 2018 году он подготовил к печати туркменский раздел книги “Англо-туркмено-русский библиотечно-информационный словарь” (ITA Press).

Книга под названием “Нуры Халмамедов” (“Общество друзей Махтумкули”, 2018), которую он перевел с туркменского на английский, содержит лирическую биографию туркменского композитора Нуры Халмамедова.

В своей книге под названием “Корень нашего слова, корень нашего Я” (Stokholm, Gün Neşriyatı, 2016), написанной им на туркменском языке, он объяснил “происхождение” турецких и туркменских слов, а также арабских и персидских слов, существующих в этих языках.

Кроме того, он изучил турецкие слова, которые до сих пор были неизвестны в персидском языке. Из этой книги мы узнаем, что в персидском языке больше турецких слов, чем персидских в турецком.

Совсем недавно в издательстве “Кутлу” в Турции были опубликованы книги «Turkmen Sahra Nüshası» и «О звуках и письменности туркмен».

Юсуф Азмун – один из величайших современных авторитетов в области туркменского языка и литературы. Он продолжает изучать турецкую филологию и по сей день без перерыва.

Юсуф Азмун удостоен Государственной премии в области литературы имени Махтумкули, высшей государственной литературной награды Туркменистана, и почетной награды Ассоциации турецкого языка в Турции.

У него есть публикации на четырех языках.

В Туркменистане он был награжден несколькими медалями, в том числе медалью “Гайрат”.

В 2017 году он был награжден Ассоциацией турецкого языка и Турецким центром стратегических исследований за вклад в развитие тюркологии в Турции.

Помимо своих исследований в области тюркологии, он также занимался музыкой. Его песню “Dağlar” можно послушать на YouTube. Песню исполняет Айджемал Ильясова, а ее сын Вепа Ильясов аккомпанирует ей на цитре. Она написала текст этой песни на английском языке. Британская вокалистка Наджма Ахтар исполнит ее в будущем.

Азмун, у которого после выхода на пенсию появилась возможность больше работать, проводит свой пенсионный период в Америке со своими двумя сыновьями и внуками, а в свободное время продолжает писать книги и статьи.

В прошлом году доктор Эрдем Учар и доктор Юнус Эмре Тансу решили издать подарочную книгу для Юсуфа Азмуна.

В нее вошли 53 статьи и она была опубликована изданием Iksad под названием “Подарок туркменскому ученому Юсуф Азмуну” (https://iksadyayinevi.com/home/turkmen-bilgesi-yusuf-azmuna-armagan/ ). /// nCa, 26 июня 2024 г. [продолжение следует]