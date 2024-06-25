МОМ содействует расширению экономических возможностей женщин и девушек Афганского и местного сообществ в Туркменистане

Мары, 24 июня 2024 года: Пятьдесят женщин и девушек из числа Афганского и местного сообществ Марыйского велаята смогли получить более широкий доступ к устойчивым источникам дохода, успешно завершив трехмесячную программу профессионального обучения по шитью на базе Профессионально-технической школы города Мары Министерства энергетики Туркменистана при поддержке неправительственной общественной организации «Машгала» в рамках регионального проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран».

Данная целевая группа была отобрана на основе оценки потребностей в профессиональном развитии более 216 женщин и девушек Афганского и местного сообществ, проведенной МОМ в городах Мары, Байрамали и Сакар Чага Марыйского велаята, в результате которой были определены наиболее востребованные профессии и навыки, которые помогли бы им в дальнейшем трудоустройстве в малом бизнесе или самозанятости с целью получения устойчивого источника дохода.

Обучение проходило в группах по 25 человек. В течение трех месяцев участницы были погружены в теоретические и практические аспекты обучения с помощью профессиональных преподавателей Профессионально-технической школы города Мары Министерства энергетики Туркменистана. Все участницы активно были вовлечены в процесс обучения, некоторые из которых даже стали участниками национального конкурса по шитью в г. Ашхабаде. Преподаватели Профессионально-технической школы не раз отмечали энтузиазм, целеустремленность и рвение всех участниц, каждая из которых смогла сшить своей вариант платья к завершению обучения.

Всем выпускницам были выданы официальные сертификаты, подтверждающие их квалификацию швеи. Все выпускницы курса также были обеспечены индивидуальной профессиональной швейной машиной, закупленными МОМ для обеспечения устойчивости обучения и предоставления возможности выпускницам реализовать полученные навыки на практике с целью создания устойчивых источников дохода.

Региональный проект МОМ «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран» направлен на оказание комплексной поддержки афганским гражданам, проживающим на территории Туркменистана, а также местным сообществам, особенно женщинам и девушкам для обеспечения долгосрочного устойчивого развития на местном уровне. Одним из компонентов проекта является расширение социально-экономических возможностей женщин и девушек из числа афганского и местного сообществ при непосредственном участии местных органов власти и национальных неправительственных объединений. ///nCa, 25 июня 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)