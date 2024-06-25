Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – Часть Пятая

Тарик Саиди

До сих пор мы подчеркивали роль Махтумкули в формировании туркменского языка и литературы, его мощное послание о единстве и свободе, а также его целостный взгляд на мир – все это взаимосвязано.

Теперь мы хотели бы поднять эту идею на новый уровень.

Для этого необходимо извлечь послание Махтумкули из его работы.

Мы приводим здесь несколько отрывков из статьи. Полное имя автора неизвестно. Веб-сайта, на котором мы ее нашли, также больше не существует. Материал был обнаружен с помощью wayback machine.

Адрес веб-сайта, на котором размещена статья, был таким: http://www.turkmenstudents.com/En/maghtoum.html

Тем не менее, мы приводим цитату из этой статьи, поскольку она содержит ценную информацию:

Если мы попытаемся проанализировать “Диван” Махтумкули, то станет ясно, что поэту удалось изобразить лучший прототип туркмена своего времени, который практически полностью отражает основные черты нации вплоть до наших дней.

Образовательная философия Махтумкули основана на “мудрости”, “глазах” (способности видеть или воспринимать мир своей душой), “судьбе” (событиях, неизбежно предопределенных) и “имане” (вере).

Эти четыре понятия – важнейшие черты, присущие взрослому человеку. Если в процессе воспитания игнорировать эти принципы, то будет трудно отделить добро от зла, храброго от трусливого, подчеркивает поэт в своем стихотворении “Что такое болезнь?”:

Лишенный этих четырех столпов:

Мудрости, души, судьбы и веры,

Человек имеет плохую участь.

И не важно, храбрый он или трусливый.

С этим нельзя не согласиться, поскольку наряду с телом у человека есть и душа. Собственно, душа, дух и совесть формируют тело. Образно говоря, у души есть четыре кровоснабжающих и четыре потребляющих кровь сосуда. Поставщиками крови являются:

а) мудрость (Марифатулла, знающий Аллаха) – главная цель творения;

б) воля (Ибадат, желание служить Аллаху) – главная цель творения;

в) любовь (чувство) – главная цель творения;

г) способность признавать великие деяния и прекрасные черты Аллаха

Сосуды, по которым течет кровь, представляют собой клеточки способностей, силы, позволяющие привязать что-то или кого-то к себе и быть привязанным кем-то или чем-то.

Роль мудрости трудно переоценить, и именно благодаря мудрости люди превосходят другие существа, когда-либо созданные Аллахом. Мудрость – это самое важное понятие и первая реальность, созданная Аллахом.

В связи с этим возникает вопрос о взаимосвязи мудрости и веры. Следует отметить, что мудрость выполняет две очень важные функции:

1) Мудрость служит барьером для сомнений и нерешительности, не давая им проникнуть в душу.

2) Мудрость посылает душе информацию и доказательства, укрепляя веру.

Представление о хорошем человеке в “Диване” Махтумкули тесно связано с понятиями мужества и краткости. Смелый молодой человек в своей философии воспитания – это мужественный человек, который может справляться с трудностями, может быть опорой для других людей, справедливый, способный хранить тайну, любящий Бога и, несмотря на все эти качества, скромный и добросердечный.

Около двух третей его дивана пронизано идеей добра.

Махтумкули исходит из признанных во всем мире общечеловеческих ценностей, которые все народы принимают за стандарты хорошего поведения. Молодой человек должен развивать в себе такие добродетели, как доброта, готовность оказать поддержку другим, любовь к Родине и достоинство. Добродушие, в свою очередь, включает в себя такие добродетели, как справедливость, милосердие, достоинство и красота. Помимо всего этого, Махтумкули также осознает роль благородства в воспитании доброго человека:

Храбрый рождается в семье храбрых,

Трусу никогда не стать отважным.

У волка блеск в глазах,

Не то что у шакала или лисы, (почему?)

Храбрецы должны пасть

За Родину и веру,

За нацию и достоинство.

Предполагается, что люди, обладающие вышеперечисленными добродетелями, счастливы, им сопутствует удача.

Махтумкули выступает за объединение туркменских племен и их усилий на благо Родины. Это он считает первым условием суверенитета, поскольку для последнего необходимы сила и единство. Единство – это наследие, которым туркменский народ должен воспользоваться во что бы то ни стало. История и культурное наследие нации должны служить ресурсом для дальнейшего развития страны. Все эти идеи также должны служить актуальной целью образовательного и воспитательного процесса. Вот что говорит Махтумкули:

Туркмены, если мы дружно жить могли

Мы б осушили Нил, мы на Кульзум пришли

Теке, Йомут, Гоклен, Языр и Алили

Все пять! – должны мы стать единою семьею!

В степях, где Хизр ходил, пусть бедный наш народ

В державе собственной века веков живет!

Пусть неры буйные одни найдут оплот,

Пусть с общей скатерти насытимся едою!

(Перевод А.Тарковского)

* * *

Выдержки из этой статьи показывают, что Махтумкули использует мантию духовности как стимул для развития добродетелей в человеке. Это целостный подход к воспитанию отдельных личностей в качестве строительных блоков для нации.

Это также путь к укреплению единства народа и страны в целом. /// nCa, 25 июня 2024 г. [продолжение следует]