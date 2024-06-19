Туркменские специалисты строят новый земснаряд: шаг к импортозамещению и развитию речного транспорта

Акционерное общество открытого типа «Derýaýollary» (Речные пути) завершают строительство земснаряда «ÇIZ–O1M», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Это второй проект, который туркменские специалисты осуществляют своими силами.

Десять лет назад на Амударье спустили на воду земснаряд марки «LS–7», который сейчас используется для очистки дна ирригационных систем Лебапского велаята от ила.

Его мощность позволяет доставать со дна до 120 кубометров грунта в час. Проектная мощность нового агрегата «ÇIZ–O1M» составит 250 кубометров в час.

Освоение производства земснарядов внутри страны позволит уменьшить зависимость от импорта. Потребность в этих суднах высока, поскольку существующие ирригационные системы требуют постоянного очищения и углубления дна.

Деятельность Акционерного общества Derýaýollary охватывает разные области. Одно из направлений деятельности – организация понтонной переправы через Амударью.

В течение многих лет эту услугу они оказывали вблизи городов Туркменабат и Керки, ускорив тем самым переход через реку грузовых и легковых машин, следовавших как по внутреннему, так и международному маршрутам. После сдачи автомобильных мостов, соединивших эти города с правым берегом, потребность в них отпала.

Поэтому понтоны, использованные вблизи города Туркменабат, перебросили выше по течению и намного упростили перевозку грузов и пассажиров в правобережный регион и обратно. В настоящее время через эту понтонную переправу в среднем ежедневно проходит восемьдесят грузовых и пятьсот легковых автомобилей. За январь-май текущего года количество переправляемого транспорта увеличилось более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, АО «Derýaýollary» располагает собственным строительным подразделением, которое возводит сейчас 2 четырёхэтажных дома по 32 квартиры в каждом. ///nCa, 19 июня 2024 г.