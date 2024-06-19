ПРООН и партнеры в Туркменистане организовали мероприятия посвященные биоразнообразию

Проект Программы развития ООН (ПРООН) «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемый совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, провел мероприятия в г.Сейди в Лебапском велаяте по повышению осведомленности о сохранении биоразнообразия и эффективности управления особо охраняемыми территориями (ООПТ).

Семинар по укреплению сохранения биоразнообразия и эффективному управлению ООПТ для центральных и местных органов власти, состоявшийся 13 июня 2024 г., был направлен на совершенствование методов экологического контроля и управления ООПТ, внедрение благоприятных для биоразнообразия режимов устойчивого использования земель в буферных зонах и экологических коридорах на основе соглашений с местным сообществом. Участники также были ознакомлены с правовой базой, регулирующей управление охраняемыми территориями в Туркменистане. Семинар был организован в сотрудничестве с экспертами Национального института пустынь, флоры и фауны Министерства охраны природы Туркменистана.

За круглым столом, который был организован 14 июня 2024 г. для сотрудников Амударьинского и Капланкырского заповедников и ключевых экспертов по биоразнообразию, был обсужден анализ показателей среднесрочной оценки проекта с использованием инструмента оценки эффективности управления (METT) и опыт разработки пятилетнего плана развития Амударьинского заповедника и его Келифского заказника.

Кроме того, на основании результатов инвентаризации Амударьинского заповедника и в рамках создания Пятнякского заказника, были установлены базовые значения численности ключевых видов животных и растений, которые необходимо отслеживать для оценки общего состояния экосистемы, а также определены виды, на которые необходимо ориентироваться при анализе численности. ///nCa, 19 июня 2024 г (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)