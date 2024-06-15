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Туркменистан разрабатывает Дорожную карту для реализации Рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин

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11-12 июня 2024 года Представительство Фонда ООН в области народонаселения в Туркменистане (ЮНФПА) совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана провело рабочую встречу с представителями Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права по обсуждению Заключительных замечаний Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), представленных Туркменистану в марте 2024 года и составлению проекта по их реализации.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1996 году. 18 апреля 2009 года Туркменистан ратифицировал Факультативный протокол к КЛДЖ. В 2022 году страна подготовила и подала шестой периодический отчет и в феврале 2024 года делегация Туркменистана приняла участие в Конструктивном диалоге с КЛДЖ. Основываясь на этом докладе, Комитет представил Туркменистану новые рекомендации по дальнейшему улучшению положения женщин в стране.

В течение двух дней Рабочая группа Межведомственной комиссии обсудила все пункты Заключительных рекомендаций КЛДЖ и разработала дорожную карту по их реализации. Данная дорожная карта направлена на совершенствование законодательства и политики в области гендерного равенства, а также обеспечение эффективной реализации прав женщин в Туркменистане.

Г-жа Шемшат Атаджанова, Начальник Отдела демократии и международных отношений Института государства, права и демократии отметила: “Положение женщин и мужчин в Туркменистане определяется общей стратегией и приоритетными направлениями государственной политики в отношении гендерного равноправия, целью которой является реализация принципов равных прав и свобод, создание равных возможностей для мужчин и женщин в соответствии с Конституцией Туркменистана, международными обязательствами и рекомендациями Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г.), а также Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).” ///ЮНФПА Туркменистан, 14 июня 2024 г.

 

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