Турецкая Деревня Бирги станет образцом экологичного туристического направления

Старинная деревня Бирги в турецком иле Измир станет экологичным туристическим направлением в рамках проекта SENTRUM* (Центр реализации туризма на основе устойчивой энергетики), совместно реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Министерством туризма и культуры Турции, Турецким агентством по развитию и продвижению туризма (TGA) и компанией Enerjisa Enerji.

Инициатива SENTRUM была запущена Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), турецким Университетом Сабанджи и энергетической компанией Enerjisa в турецком районе Айвалык / Кючюккей для преображения малых деревень в экологичные направления отдыха. Основными задачами проекта SENTRUM являются сохранение культурных и природных ценностей, существенный вклад в туризм в сельской местности благодаря внедрению энергоэффективных методик и возобновляемых источников энергии, а также соответствие международным критериям экологичности туристических направлений на всех территориях, где ведется реализация проекта.

Команды SENTRUM осуществят в Бирги, в 2021 году получившей от UNWTO звание «Лучшее направление сельского туризма», ряд проектов, в том числе по исследованиям в сфере развития потенциала и стратегий устойчивого туризма, а также по возобновляемой энергетике. Кроме того, будет организовано обучение местных жителей и заинтересованных лиц. В частности, одно общественное здание станет экологичным благодаря модернизации его энергетической инфраструктуры, появятся ориентированные на Бирги маршруты и будет построена электрозарядная станция.

Деревня станет первым населенным пунктом, преображенным согласно критериям Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC). Среди прочего пройдет оценка климатического риска, чтобы определить угрозы и меры адаптации, влияющие на текущую и дальнейшую ситуацию в населенном пункте. Кроме того, будет проведен анализ туристического потока, чтобы не повредить социальному, природному и культурному наследию и создать для Бирги подходящую стратегию брендирования и маркетинга. Кроме того, в ходе проекта SENTRUM состоится анализ текущего положения дел, будут разработаны планы действий и проведены мероприятия по наращиванию потенциала в таких сферах, как гендерное равенство, трудоустройство женщин и молодежи и организация практики для студентов средних специальных и высших учебных заведений. Помимо создания пеших и велосипедных маршрутов планируется поощрять перемещения на экологически чистом транспорте и провести энергетические аудиты объектов размещения и общественных зданий.

О деревне Бирги

Благодаря более чем пяти тысячам лет истории и традиционным сельджукским и османским домам Бирги отмечена в списке «Лучших туристических деревень 2022 года», составленном Программой развития ООН (ПРООН). Бирги расположилась на плодороднейших почвах Эгейского региона Турции, приглашая пройтись по обсаженным деревьями мощеным улочкам, среди традиционных домов и построек, сооруженных в XII веке. Деревня находится в семи километрах от городка Одемиш в иле Измир. Она привлекает местных и иностранных туристов не только сама по себе, но и близостью к Эфесу, включенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, деревне Шириндже, известной своими фруктовыми винами, и таким курортам, как Чешме, Алачаты и Сеферихисар.

За 3000 лет до нашей эры живописная Бирги уже была населена. Она принадлежала фригийцам, лидийцам и персам, входила в Пергамское царство, Римскую и Византийскую империи. В эпоху анатолийских бейликов деревня являлась столицей бейлика Айдыногуллары. В 1426 году Бирги оказалась под османским владычеством.

В Бирги расположено множество памятников истории, в том числе гробницы, медресе и мечети, а также фонтаны, бани и библиотеки, многие из которых относятся к эпохе бейликов и османскому периоду. Здесь зарегистрировано более 200 объектов, что делает Бирги впечатляющим музеем под открытым небом. Мечеть Улу (мечеть Айдыноглу-Мехмет-Бей), возведенная в эпоху бейликов, представляет собой один из великолепнейших примеров гражданской архитектуры XVIII века. Примечательны также особняк Чакырага, гробница имама Биргиви, особняк Сандыкоглу, мечеть Дервишага и гробница Уммю Султан Шах.

В 1996 году Бирги получила статус охраняемой территории. Став первой охраняемой деревней, в 2012 году Бирги также была добавлена в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более того, ведется работа по включению Бирги в ассоциацию Cittaslow (медленных городов). Бирги известна своей роскошной природой, местной кухней и славным прошлым. Гости этой прелестной деревни также могут побеседовать с местными жителями в колоритных кафе или двориках, затененных многовековыми платанами, и узнать больше о культуре и истории Бирги.

Об инициативе SENTRUM: Центр реализации туризма на основе устойчивой энергетики (SENTRUM) – совместный проект компании Enerjisa и ПРООН. Первый этап проекта был реализован в деревне Кючюккей, район Айвалык ила Балыкесир, в ноябре 2022 года. Проект направлен на социальные, экологические и экономические преобразования в сфере устойчивого туризма, поддержку туризма в сельской местности и экономическое развитие путем использования возобновляемых источников энергии и повышения осведомленности об энергоэффективности, создание «модели экологичного туристического направления», применимой на всей территории Турции, а также формирование в регионе инфраструктуры, отвечающей критериям экологичности, разработанным GSTC. Подробности см. на сайте www.sentrum.com.tr ///nCa, 15 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)