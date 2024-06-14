В Ашхабаде с визитом находится вице-спикер верхней палаты российского парламента

13 июня 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачёвым, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Собеседники констатировали высокий уровень двусторонних отношений, закреплённый системным и динамичным характером контактов на высшем уровне.

Как было подчёркнуто, участие Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и выдвинутые им важнейшие инициативы имеют большое значение для дальнейшего углубления туркмено-российского сотрудничества.

Собеседники отметили важное место межпарламентского сотрудничества в развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Россией. В данном контексте были рассмотрены вопросы, связанные с организацией второго Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Затронута тематика предстоящего заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны уделили особое внимание взаимодействию в сферах образования, науки и культуры. Обсуждены вопросы создания Российско-Туркменского университета в Ашхабаде, строительства нового здания Государственного русского драматического театра и дополнительного корпуса российско-туркменской средней школы им. А.С. Пушкина

В завершение встречи стороны подтвердили готовность и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм двустороннего взаимодействия.

Встреча с Председателем Меджлиса Туркменистана

Вице-спикер СФ встретился с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой и Председателем Комитета Меджлиса по законодательству и его нормам, руководителем Группы дружбы Меджлиса Туркменистана с Советом Федерации Батыром Байлыевым. Обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества России и Туркменистана.

В частности, речь шла о перспективах проведения Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России в так называемом «Ашхабадском формате», а также о возможном участии туркменистанских школьников в культурно-образовательном проекте «Поезд памяти» в 2025 году, сообщает Совет Федерации.

В ходе встречи было озвучено предложение российской стороны о формировании двусторонней комиссии по сотрудничеству между парламентами. ///nCa, 14 июня 2024 г.