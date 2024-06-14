Потенциал казахстанского экспорта в Туркменистан оценивается в $ 120 миллионов – Минторговли и интеграции Казахстана

В ходе встречи между Министром торговли и интеграции Республики Казахстан Арманом Шаккалиевым и Министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенчем Гочмоллаевым состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, связанных с развитием торгово-экономических отношений между двумя странами. Встреча состоялась в Астане 13 июня.

По данным министерства торговли и интеграции Казахстана, в 2023 году двусторонний товарооборот вырос на 28,4% и составил $563,1 млн.

В рамках встречи министры договорились приложить максимальные усилия для обеспечения дальнейшего роста торговли и сохранения ее положительной динамики. Рынок Туркменистана представляет большой интерес для экспорта казахстанской обработанной продукции. По словам Министра торговли Казахстана, потенциал наращивания экспорта в Туркменистан составляет $120,3 млн.

Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмоллаев подчеркнул готовность к увеличению товарооборота между двумя странами.

Он также предложил рассмотреть возможность открытия в приграничных регионах Туркменистана торговых домов, что, по его мнению, станет дополнительным импульсом для углубления сотрудничества.

«С учетом значимости развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Туркменистаном, экспортно-кредитное агентство Казахстана («KazakhExport») готово оказать поддержку туркменским партнерам в области долгосрочного торгового финансирования и страхования торговых поставок», – сообщил Шаккалиев.

Казахстанская сторона также озвучила предложение о поставках продукции железнодорожного машиностроения и другой высокотехнологичной продукции под страховое покрытие «KazakhExport».

Казахстан и Туркменистан продолжают укреплять сотрудничество во всех сферах на основе взаимной выгоды и доверия, отмечают в министерстве торговли и интеграции РК. ///nCa, 14 июня 2024 г. (фото – Министерство торговли и интеграции РК)