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Корейская ассоциация морского оборудования готова содействовать инновационному развитию судостроительной отрасли Туркменистана

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Судостроение стало одним из ключевых направлений сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея. Южная Корея, стремясь повысить конкурентоспособность туркменского судостроения, готова предоставить доступ к своим передовым технологиям и ноу-хау. Об этом в интервью газете “Туркменистан” рассказал Нам Ён Кан, руководитель представительства в России и СНГ Корейской ассоциации морского оборудования (КОМЕА), на полях туркмено-корейского бизнес-форума в Ашхабаде.

Как известно, в мае прошлого года Туркменский судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» и корейская компания «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» (KSIT) подписали контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн.

«Построить корабль своими силами очень важно. Сегодня на заводе на Балканах работают 16 корейских специалистов, обучающих местных сотрудников использованию современных технологий судостроения», – отметил Нам Ён Кан.

Представитель КОМЕА поделился планами по дальнейшему развитию сотрудничества. В ближайшее время корейская сторона определит стратегию строительства кораблей и подготовит проект соответствующего Меморандума.

“Туркменистан уже строит сухогрузы самостоятельно, исходя из своих возможностей. Корейская сторона рассматривает это как отправную точку для дальнейшего сотрудничества”, – подчеркнул он.

По словам Нам Ён Кана, в рамках проекта с 2024 года планируется начать импорт стали. После строительства первого и второго судов, в планах – производство паромов, земснарядов, танкеров и т.д.

Касаясь темы экологичности выполняемых проектов, Нам Ён Кан подчеркнул: «Туркменистан известен как страна Каспийского региона, которая планирует экспортировать свои энергоресурсы в европейские страны. Соответственно, открываются большие перспективы сотрудничества в строительстве экологически чистых судов, соответствующих европейским требованиям. Наряду с этим корейская сторона также может поддержать строительство судов для экспорта газа».

Со слов Нам Ён Кана следует, что КОМЕА готова также оказать содействие в повышении профессионального уровня туркменских судостроителей. С этой целью рассматривается возможность открытия центра технологий судостроения. Это создаст условия для более качественной организации работы судостроительно-ремонтного завода «Балкан».

«Специалисты, прошедшие обучение в центре, могут быть отправлены в Южную Корею или другие страны на обучение для ознакомления с технологиями в этой области. Также есть возможность подписать документ об обмене студентами, который будет реализован в виде грантового проекта», – говорит Нам Ён Кан.

По его мнению, все эти меры создадут условия для того, чтобы верфь “Балкан” строила корабли, соответствующие не только внутренним требованиям, но и международным стандартам, что позволит использовать их в других странах Каспийского региона.

Нам Ён Кан выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям Туркменистан в будущем станет одной из ведущих стран в судостроительной отрасли.///nCa, 14 июня 2024 г.

 

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