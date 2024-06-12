Pre-СОР29: туркменская молодежь, меняющая климат, на пути из Дубая в Баку

Передача председательства COP28 Азербайджану, который примет COP29

В партнерстве с офисом Постоянного координатора ООН, посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане и Министерством иностранных дел Туркменистана состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды, итогам прошлогодней Конференции по изменению климата (COP28) и подготовке к Конференции по изменению климата (COP29), которая пройдет в этом году в Баку, Азербайджанская Республика. Мероприятие было посвящено передаче председательства на COP28 Азербайджану, который будет принимать COP29. Также были рассмотрены результаты COP28 и вовлечение молодежи в процесс принятия решений на COP29. В мероприятии приняли участие представители страновой команды ООН, представители посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане, дипломатического корпуса, национальные партнеры, молодые послы ЦУР, экологические активисты. В ходе встречи спикеры – Ахмед аль Хамели, посол ОАЭ в Туркменистане, Дмитрий Шлапаченко, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане, Гисмет Гезалов, посол Азербайджана в Туркменистане, и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Махри Башимова – придавали большое значение на важность совместной работы и усилили приверженность борьбе с изменением климата и достижению целей устойчивого развития. Фото: © UN Turkmenistan После церемонии открытия выступили заместитель министра образования и советник Министерства иностранных дел Туркменистана г-н Махтумкули Акмурадов, которые подчеркнули роль образования и дипломатии в продвижении устойчивых решений и укреплении глобального сотрудничества. На конференции также была представлена Дорожная карта Туркменской конференции молодежи по изменению климата 2024 года, представленная Гульшат Айыдовой и представляющая собой стратегическую основу для молодежных инициатив. Участники LCOY поделились своим бесценным опытом, полученным в ходе LCOY2023, рассказали об уроках, которые они извлекли, и о том, что они могут сделать для будущего участия в глобальных климатических саммитах. Фото: © UN Turkmenistan “С того момента, как мы ступили на порог Дубая, мы погрузились в яркую атмосферу молодежной конференции, стремясь к взаимодействию, обучению и сотрудничеству. На COY18 я поняла, что изменение климата – это не национальная проблема, а глобальная. Работа с молодыми людьми из разных стран вселила в меня надежду и веру в то, что вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Мы учились, делились идеями и разрабатывали стратегии вместе. Семинары и дискуссии на COY18 дали мне навыки и знания, чтобы стать более эффективным сторонником действий по защите климата.Я с нетерпением жду возможности применить полученные знания на практике”.- Молодой посол ЦУР Марал Аллабердыева поделилась своим опытом участия в COY18. Главным событием мероприятия стала презентация видеоролика, в котором запечатлены опыт и впечатления туркменских делегатов от COY18, а также рефлексивная дискуссия по оценке уроков, извлеченных из участия в COY18 и COP28. Кульминацией мероприятия стала презентация видеоролика, запечатлевшего опыт и впечатления туркменских делегатов от COY18, сопровождавшаяся рефлексивной дискуссией по оценке уроков, извлеченных из участия в COY18 и COP28. Прошлогодние мероприятия, организованные офисом резидента-координатора ООН, посольством ОАЭ и посольством Великобритании, завершились Глобальной молодежной климатической конференцией 2023 (COY18) и Конференцией ООН по изменению климата 2023 (COP28), где туркменская молодежь продемонстрировала свои инновационные решения и усилия по защите интересов.В этом году в центре внимания – молодые послы ЦУР, студенты и экологические активисты, которые обсуждают доработку решений, предложенных на предыдущих конференциях, для их эффективной реализации. По ходу конференции участники продолжат изучать возможности расширения участия молодежи в процессах принятия решений в рамках COP29, которая пройдет в Баку в этом году. Вклад туркменской молодежи в предыдущие глобальные конференции по климату демонстрирует ее стремление к позитивным изменениям и формированию устойчивого будущего. ///nCa, 12 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан) Посольство Азербайджана в Туркменистане сообщает:

Азербайджан и Туркменистан решают важные вопросы, связанных с использованием альтернативных источников энергии и борьбой с изменением климата

В Посольстве ОАЭ в Туркменистане 12 июня 2024 г., состоялась встреча, посвященная теме “Путь из Дубая в Баку – Pre-COP29”.

Обращаясь к участникам мероприятия, Гисмат Гезалов, посол Азербайджана в Туркменистане, заявил, что в ноябре текущего года Азербайджан будет принимать СОР29 в Баку, и проведение этой масштабной конференции является важной вехой для Азербайджана. Необходимо отметить вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата. Азербайджан сделал зелёный экологический рост одним из ключевых приоритетов своего развития. 2024 год был объявлен ” Годом солидарности за зеленый мир”, с целью придать импульс климатическим действиям как на национальном, так и на международном уровне.

Посол Гисмат Гезалов отметил, что Азербайджан и Туркменистан продвигаются вперед в решении важные вопросы, связанных с альтернативной энергетикой и изменением климата. Приятно, что, несмотря на то, что обе страны, обладают богатыми запасами нефти и природного газа, обе братские страны вносят свой вклад в проекты, направленные на борьбу с изменением климата соблюдая свои обязательства по снижению выбросов метана. Мы убеждены в том, что братский Туркменистан также внесёт свой ценный вклад в проведении COP 29.

Посол подчеркнул, что в COP-29 мы хотим, чтобы все сосредоточились на наших общих интересах противостоять климатическому кризису. Настало время для каждого внести свой вклад на основе равенства и учитывая различные национальные условия. Как известно, председательство ОАЭ на COP-28 положило начало партнерству COP Tройка с Азербайджаном и Бразилией, которые будут принимать COP-29 и COP-30 соответственно. Это партнерство направлено на улучшение сотрудничества и преемственности между текущим и будущим председательствами COP, что приведет к более активным действиям в поддержку цели “Миссии 1.5°C”. В рамках этого сотрудничества мы будем работать вместе с ОАЭ и Бразилией в рамках Tройки председательств, чтобы значительно укрепить международное сотрудничество и создать благоприятную международную среду для достижения целей в следующем раунде. Мы также работаем над тем, чтобы обеспечить инклюзивный процесс и достичь инклюзивных результатов на COP-29 – подчеркнул в своем выступлении посол.

Посол отметил, что, учитывая вклад молодежи в защиту окружающей среды, в их руках находится ключ к созданию лучшего будущего. Они активно влияют на общественное мнение и призывают к ответственному отношению к климату. Молодежь активно участвует в борьбе с изменением климата посредством инноваций, устойчивых практик и вовлечения общественности. Молодые люди в Туркменистане все больше осознают важность проблемы изменения климата и свою роль в ее решении. Примером этого являются местная конференция молодежи (LCOY) 2023 года и COP 28, на которых были укреплены позиции молодых активистов, занимающихся вопросами климата, для достижения своих целей по защите окружающей среды во имя великого будущего.

Молодые участники из Туркменистана, принявшие участие в COP-28 в ОАЭ, готовы поделиться своим опытом на COP-29 в Баку. 29-го мая стартовала волонтерская программа председательства Азербайджана на COP-29. Ожидается, что около 3000 местных и международных добровольцев будут участвовать в основных оперативных задачах COP29 в Азербайджане. Добровольцы сыграют ключевую роль в успешном проведении COP29, когда взгляды всего мира будут обращены на Баку. Благодаря своему самоотверженному труду и примерному поведению они будут выступать в качестве послов устойчивого развития.

Гисмат Гезалов также отметил, что Азербайджан является региональным лидером в области перехода к экологической чистой энергетике. В последние годы мы уделяем приоритетное внимание экологическим проектам по всей территории страны. К концу текущего года мы завершим еще 5 проектов по альтернативной энергетике. Только на прошлой неделе компания “Масдар” из ОАЭ заключила контракт с Азербайджаном на строительство 3 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1 гигаватт. Наша цель – к концу 2027 году достичь установленной мощности в 2 гигаватта от возобновляемых источников энергии, что является реальной задачей. К 2050 году экономические зоны Карабаха, Восточного Зангезура и Нахичеванской Автономной Республики станут зонами с нулевым уровнем выбросов. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане достигнет 30%. Кроме того, по инициативе Азербайджана проект строительства Черноморского подводного электрического кабеля соединит Центральную Азию с Европой. ///nCa, 12 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)