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Центральная Азия обеспечена долгосрочными поставками газа из России – “Газпром” подписал 15-летнее соглашение о транзите газа через Казахстан

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Российский Газпром будет поставлять газ в Узбекистан и Кыргызстан в течение 15 лет транзитом через Казахстан.

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Правления АО «НК „QazaqGaz“» Санжар Жаркешов подписали долгосрочные договоры на оказание услуг по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Срок действия договоров — 2025–2040 годы, сообщает Газпром.

Для обеспечения транзита предусматривается, в частности, расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр», а также реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана.

Кроме того, Миллер и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр подписали План мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр — IV» для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.

В следующем году Россия планирует увеличить поставки газа в Узбекистан с нынешних 3,8.млрд.кубометров до 11 млрд.кубометров в год.

Стоимость поставок не разглашается, однако, по расчетам экспертов, ценовое предложение Газпрома для Узбекистана достаточно выгодное. ///nCa, 10 июня 2024 г.

 

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