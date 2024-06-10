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Медицинский кластер в Аркадаге обеспечит внутренний спрос Туркменистана в медизделиях  

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В рамках строительства второй очереди «умного» города Аркадаг в Туркменистане создается мощный медицинский кластер, который за счет производства на основе местного сырья полностью обеспечит внутренний спрос на медицинские изделия каждодневного потребления. Более того, медкластер становится площадкой для внедрения в широкое производство разработок туркменских ученых с целью промышленной диверсификации и получения продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подробнее о деятельности кластера рассказал в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерьягельды Оразов.

Ниже приводим ключевые пункты из интервью:

Удовлетворение внутреннего спроса

Туркменский полипропилен и производимый из него нетканый материал  – эта продукция высокого качества закупается соседними странами за валюту с устойчивой прибылью.

Созданная при Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова организация «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» в данное время выступает как инжиниринговая компания.

Из закупленного у государства полипропилена медкластер в городе Аркадаг изготавливают нетканый материал, из которого производятся одноразовые халаты, простыни, трёхслойные маски, защитные комбинезоны и многое другое для сектора здравоохранения. В общей сложности медкластер занимает площадь около 100 га.

Производимые на предприятиях страны товары не покрывают внутренней потребности. Однако, медкластер совместно с Союзом промышленников и предпринимателей может его покрыть за считанные месяцы.

«У них есть возможность производить только 100 тысяч халатов, потребности же национального здравоохранения около миллиона. Эту разницу уже мы можем покрыть», – уточнил Оразов.

Международный опыт

Оразов рассказал о том, что в ходе визита в Корею в прошлом году туркменская делегация встретилась с представителями компании BS Medical, а также посетила фабрику, где проходило пробное изготовление шприцов из туркменского полипропилена с некоторыми добавками к нему. Было отмечено высокое качество произведённых шприцов.

Туркменистан также сотрудничает с германскими компаниями. Германские компании разрабатывают формулу для туркменского полипропилена, согласно которой в Германии будут производить синтепон, соответствующий европейским стандартам, и сразу его реализовывать.

Кроме того, также Туркменистан планирует на германских предприятиях производить и другие виды продукции, например, мельтблаун, его используют для детских памперсов, других гигиенических принадлежностей.

Также ведётся необходимая для работы на мировом рынке сертификация производств. Так, ТКНПЗ сертифицирует производственный комплекс по международным стандартам. Два сертификата ISO уже получены, ещё по двум проводятся необходимые процедуры. Разработан эскиз торговой марки, и она прошла регистрацию.

Туркменские ученные разработали новую методику производства медицинской соли

«Ещё одна важная деталь – это повысить рентабельность существующих производств за счёт внедрения научных разработок, например, производимого на предприятии «Tenekär» физраствора. Для его производства используется вода туркменских источников и медицинская соль»,  – отметил Оразов.

Учёные и специалисты Инженерно-технологического университета имени Огуз хана и Центра технологий АН Туркменистана разработали новую методику производства медицинской соли, которая будет по качеству одной из лучших.

На сегодняшний день завершаются лабораторные исследования, далее будет реализован пилотный проект в промышленном масштабе.

Медкластер нацелен на расширение производства

Туркменистан также экспортирует нетканные материалы в страны Центральной Азии и Азербайджан.

В будущем медкластер намерен выпускать на основе местного сырья разные изделия и продукцию, в числе которых детское питание, памперсы, продукцию из лекарственных растений. ///nCa, 10 июня 2024 г. (полный текст  интервью опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» от 10 июня 2024 г.)

 

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