ПРООН запускает семинары для частного сектора Туркменистана по климатическим рискам и адаптации



Ашхабад, 7 июня 2024 г.: Проект «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» (НАП), реализуемый Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, запустила серию семинаров для представителей частного сектора Туркменистана по вопросам климатических рисков и адаптации.

Общая цель серии заключается в наращивании базы знаний и потенциала частного сектора Туркменистана в области климатических рисков и последствий изменения климата, а также о вариантах и возможностях, способствующих принятию адаптационных мер.

«Регион Центральной Азии становится все более уязвимым к изменению климата, поскольку повышение температуры и более нестабильные погодные условия нарушают экосистемы и увеличивают частоту экстремальных засух, наводнений, сильной жары и лесных пожаров», – отметила Майя Аширова, менеджер проекта ПРООН НАП. «Беднейшие страны и наиболее уязвимые домохозяйства, вероятно, столкнутся с наихудшими последствиями изменения климата, включая потерю средств к существованию и ухудшение состояния окружающей среды. Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком, если не будут приняты меры, то экономические потери от засух и наводнений в Центральной Азии, по прогнозам, составят до 1,3% ВВП в год, а урожайность сельскохозяйственных культур, как ожидается, снизится на 30% к 2050 году. ПРООН в Туркменистане признает, что для преодоления разрыва в финансировании адаптации потребуются значительные инвестиции и участие частного сектора».

Серия мероприятий включила семинары «Климатическая повестка: особенности климатических рисков и водная безопасность. Актуальность изменения климата для частного сектора в Туркменистане», которые прошли в Ашхабаде и Дашогузе с 3 по 7 июня 2024г.

На семинарах были рассмотрены ключевые аспекты изменения климата, климатические риски и их влияние на водные ресурсы и водную безопасность. Участники обсудили важность изменения климата и водной безопасности для частного сектора Туркменистана.

Среди основной целевой аудитории представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также научных кругов и гражданского общества, заинтересованные в вовлечении частного сектора в реализацию адаптационных мер. Шесть раундов семинаров пройдут в Ашхабаде и Дашогузском велаяте.

Программа семинаров основана на анализе текущих нужд и оценке уровня осведомленности частного сектора Туркменистана. В ней также рассматриваются возможности для интеграции передовых практик, технологий и уроков, извлеченных из опыта других стран. ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)