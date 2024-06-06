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В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации

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5 июня 2024 года в МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации между Министерствами иностранных дел двух стран. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Сердар Мухамметдурдыев, иракскую – заместитель министра иностранных дел Ирака Мохаммед Бахр Аль-Улум.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы наращивания двусторонних отношений в различных направлениях. Была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества.

Учитывая важную роль парламентской дипломатии в развитии дружественных отношений между государствами, озвучено предложение о создании Туркмено-иракской межпарламентской группы дружбы.

Также констатировалось, что Туркменистан и Ирак конструктивно взаимодействуют в рамках международных структур, о чём свидетельствует обоюдная поддержка выдвигаемых двумя государствами инициатив и предложений.

В рамках встречи, туркменская сторона, отметив, что в текущем году широко отмечается 300-летие Махтумкули Фраги, пригласила руководство Ирака на Саммит на уровне глав государств и правительств, который состоится в октябре текущего года.

Кроме того, приоритетным направлением межгосударственного партнёрства была названа торгово-экономическая сфера. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Ирак располагают достаточным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций, осуществления взаимовыгодных проектов в различных отраслях, в том числе в области транспорта, энергетики и водного хозяйства.

Говоря о культурно-гуманитарном партнерстве, была высказана убеждённость в наличии больших возможностей для совместной деятельности в области науки, образования и туризма. ///МИД Туркменистана

 

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