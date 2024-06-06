News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН в Туркменистане объявляет победителей конкурса инфографики «Леса и инновации»!

ПРООН в Туркменистане объявляет победителей конкурса инфографики «Леса и инновации»!

By

21 марта 2024 года, по случаю Международного дня лесов, ПРООН в Туркменистане в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» финансируемого ГЭФ запустила Конкурс инфографики «Леса и инновации» для привлечения внимания общественности к экологическим проблемам, таким как истощение плодородия почв и деградация земель, которые приводят к опустыниванию.

Победители конкурса, чьи работы продемонстрировали важность сохранения наземных экосистем, включая лесные экосистемы Туркменистана:

1 место – Гульширин Кадырова
2 место – Айлар Розыева
3 место – Бабамурат Балтаев

Церемония награждения прошла в здании ООН в Ашхабаде накануне Всемирного дня окружающей среды, 5 июня. Мэри Ризаева, И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане вручила победителям грамоты и призы от ПРООН. ///nCa, 6 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

Related posts:

  1. Проект ПРООН/GEF объявляет конкурс инфографики “Леса и Инновации”
  2. ПРООН в Туркменистане отметили Международный женский день проведением интеллектуального конкурса «Женщины-учёные: Лидеры в борьбе с изменением климата»
  3. В Ашхабаде чествовали победителей Конкурса Франкофонии
  4. В Доме ООН в Ашхабаде чествовали победителей художественного конкурса ЮНИСЕФ
  5. Посольство Туркменистана в Ташкенте наградило победителей конкурса докладов, посвященных туркмено-узбекским отношениям
  6. ПРООН в Туркменистане продолжает усилия по повышению осведомленности о ЦУР среди студенческой молодежи
  7. ПРООН совместно с ЮНИСЕФ в Туркменистане провела встречу со студенческой молодежью
  8. ПРООН провела Тренинг по инвентаризации парниковых газов в Туркменистане
  9. Проект ПРООН модернизировал 114 лабораторий в Туркменистане
  10. ПРООН в Туркменистане обеспечила еще два региона лабораторным оборудованием
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan