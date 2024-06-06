ПРООН в Туркменистане объявляет победителей конкурса инфографики «Леса и инновации»!

21 марта 2024 года, по случаю Международного дня лесов, ПРООН в Туркменистане в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» финансируемого ГЭФ запустила Конкурс инфографики «Леса и инновации» для привлечения внимания общественности к экологическим проблемам, таким как истощение плодородия почв и деградация земель, которые приводят к опустыниванию.

Победители конкурса, чьи работы продемонстрировали важность сохранения наземных экосистем, включая лесные экосистемы Туркменистана:

1 место – Гульширин Кадырова

2 место – Айлар Розыева

3 место – Бабамурат Балтаев

Церемония награждения прошла в здании ООН в Ашхабаде накануне Всемирного дня окружающей среды, 5 июня. Мэри Ризаева, И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане вручила победителям грамоты и призы от ПРООН. ///nCa, 6 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)