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Новый Посол Чехии в Туркменистане встретился со спикером Парламента и заместителем министра иностранных дел

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4 июня 2024 года Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с вновь назначенным Послом Чешской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Любомиром Фребортом, который вручил копии своих верительных грамот, сообщает МИД Туркменистана.

М.Бяшимова поздравила Посла с назначением на ответственный пост и выразила готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили повестку туркмено-чешских отношений, охватывающих различные направления межгосударственного взаимодействия. Собеседники отметили позитивный опыт многостороннего сотрудничества в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

При обмене мнениями о перспективах наращивания двусторонних отношений отмечалось наличие большого потенциала для интенсификации торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов, в частности, взаимодействия в сферах образования и культуры.

Совершенствование договорно-правовой базы партнерства также было признано приоритетным направлением.

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В этот же день Посол Фреборт вручил верительные грамоты Председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи стороны подчеркнули, важность достигнутых результатов в развитии сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также на парламентском уровне, улучшении работы парламентских групп дружбы.

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С 2016 по 2020 годы Любомир Фреборт в качестве временного поверенного в делах возглавлял Контактное Бюро ЕС, а затем являлся заместителем главы Представительства ЕС в Туркменистане. Проработал начальником отдела общей безопасности и оборонительной политики ЕС департамента политики безопасности Министерства иностранных дел Чехии и в мае этого года Любомир Фреборт вручил верительные грамоты в Ташкенте в качестве Посла Чехии в Узбекистане. ///nCa, 5 июня 2024 г.

 

 

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