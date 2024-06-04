TurkmenYouth4SDGs: ПРООН вовлекает молодежь в достижение целей устойчивого развития

В преддверии Всемирного дня окружающей среды ПРООН провела встречу со студенческой молодежью страны в здании ООН в г. Ашхабад.

Во время встречи со студентами специалисты ПРООН обсудили такие темы, как роль молодого поколения в осуществлении Целей устойчивого развития и в борьбе с климатическим кризисом, создание более устойчивых городов, разумное потребление и управление отходами.

Специалисты проекта ПРООН в Туркменистане «Устойчивые города» ознакомили участников встречи с результатами проекта по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли.

Встреча была организована в рамках серии Образовательных сессий – “#TurkmenYouth4SDGs”, запущенных ПРООН в Туркменистане совместно с ИМО МИД Туркменистана в целях вовлечения студенческой молодежи страны в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ///nCa, 4 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)