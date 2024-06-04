По горячим следам Марко Поло – на велосипедах из Венеции в Пекин

Вчера (3 июня 2024 года) на приеме, организованном Посольством Италии в Ашхабаде, мы встретили двух денди, обоим около 65 лет, они отправились в 12000-километровое путешествие из Венеции в Пекин на своих велосипедах.

Возраст для них – всего лишь цифра. Их энтузиазм противоречит всем стереотипам.

Полагаясь исключительно на силу ног, они намерены пересечь 12 стран: Италию, Словению, Хорватию, Сербию, Болгарию, Турцию, Грузию, Азербайджан (паромная переправа по Каспийскому морю), Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай (Урумчи, Ланьчжоу, Сиань). — Это почти тот же маршрут, который более 700 лет назад проделал Марко Поло. В этом году исполняется 700 лет со дня смерти Марко Поло.

Экспедиция продолжительностью 100 дней, стартовавшая 25 апреля сего года, продлится до 1 августа. Протяженный маршрут разделен на 82 этапа, при этом в день путешественники планируют в среднем преодолевать около 130 км.

Дуэт состоит из Альберто Фиорин и Дино Факкинетти. Альберто Фиорин – писатель, преподаватель, но прежде всего велосипедист, за плечами которого множество приключений на педалях. Дино Факкинетти – секретарь Венецианского общества велосипедистов. /// nCa, 4 июня 2024 г.