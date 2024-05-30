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Сотрудники правоохранительных органов из подразделений специального назначения Узбекистана и Туркменистана прошли обучение

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20-24 мая 2024 г, Братислава, Словакия – В рамках финансируемого Европейским Союзом проекта по Обеспечению правопорядка в Центральной Азии – LEICA была организована вторая волна обучения для девяти сотрудников правоохранительных органов из подразделений специального назначения Узбекистана и Туркменистана.

В первой волне, прошедшей с 15 по 19 апреля 2024 года, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Обучение проводили эксперты ISEMI, специализирующиеся на угрозах «Химические, биологические, радиологические, ядерные – взрывчатые вещества» – CBRN-В, в том числе сотрудники словацких сил безопасности и пожарных бригад. Программа аккредитована Министерством образования Словакии и соответствует стандартам Европейского Союза в области обучения в рамках непрерывной профессиональной деятельности.

В ходе обучения особое внимание уделялось ситуациям, в которых материалы CBRN-В используются в качестве оружия, создавая угрозу для правоохранительных органов и подвергая опасности персонал и заложников. Участники высоко оценили сочетание теоретических занятий и практических упражнений, что позволило им провести операции с коллегами из ЕС и понять принципы управления кейсами и координации в рамках ЕС.

LEICA управляется Комиссией ЕС, напрямую и через консорциум, состоящий из французского CIVIPOL и словацкого ISEMI, при поддержке Интерпола. ///Представительство ЕС в Узбекистан, 29 мая 2024 г.

 

 

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