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Визит Путина в Ташкент – Узбекистан и Россия реализуют новые проекты кооперации стоимостью 20 млрд.долл.США

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27 мая в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент России Владимир Путин провели первое заседание Совета регионов Узбекистана и России. Форум стал частью программы двухдневного государственного визита Путина в Узбекистан.

«В настоящее время на уровне регионов реализуются свыше 200 совместных проектов на сумму 4 миллиарда долларов. В рамках заседания Совета подготовлен новый пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов», заявил Президент Мирзиёев, выступая на форуме.

На сегодняшний день 78 из 89 субъектов Российской Федерации наладили партнёрство с узбекскими областями. Среди основных партнеров Узбекистана – города Москва и Санкт-Петербург, Татарстан Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, Красноярский, Пермский край, Башкортостан и многие другие.

Общий портфель совместных проектов между Узбекистаном и Россией уже превышает 45 миллиардов долларов. «В рамках нынешнего саммита достигнуты договорённости по новым проектам кооперации еще на 20 миллиардов долларов, четверть из которых приходится на регионы», – подчеркнул Мирзиёев.

Среди новых проектов – высокотехнологичное производство полимеров в Хорезмской области, металлургический завод в Каракалпакстане, газоперерабатывающий комплекс в Кашкадарьинской области, промышленные парки в Бухарской и Навоийской областях. В планах также создание новых совместных индустриальных зон.

Кроме того, Узбекистан и Россия поставили новую амбициозную цель – в ближайшие годы утроить объем товарооборота и довести его до 30 миллиардов долларов (в 2023 году товарооборот увеличился почти до 10 миллиардов долларов). Уже в следующем году Узбекистан освоить до 10 миллиардов долларов российский инвестиций.

В Узбекистане успешно работают более трех тысяч российских компаний – это каждая пятая компания с зарубежным капиталом. Для поддержки торговых и кооперационных проектов откроется полноценное торговое представительство Узбекистана в России.

Помимо того, на заседании Совета было анонсировано создание совместной инвестиционной платформы с начальным капиталом 500 миллионов долларов, из которых Россия выделит 400 млн. долл. США. Средства будут направлены в различные сферы экономики.

В заседании приняли участие около 30 российский регионов, 14 узбекистанских акимов, главы министерств, ведомств, законодатели, 300 представителей ведущих промышленных предприятий и бизнеса, представители научных и общественных кругов. ///nCa, 28 мая 2024 г.

 

 

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