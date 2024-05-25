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ПРООН укрепляет национальный торговый потенциал посредством цифровизации торговли

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Программа развития ООН (ПРООН) и Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана провели двухдневный тренинг – «Развитие торговли в конкурентной среде и роль цифровизации как инструмента упрощения торговых процедур». Обучение было проведено в рамках текущего совместного проекта «Укрепление торгового потенциала Туркменистана, Фаза II», реализуемого ПРООН и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

«Тренинг предоставил знания и инструменты, необходимые сотрудникам Министерства для того, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте международной торговли», – сказала г-жа Анаит Смбатян, международный эксперт, проводивший обучение. «Мы затронули роль Всемирной торговой организации в регулировании торговли, балансирование либерализации торговли с важными государственными целями и решение проблем протекционизма в рамках многостороннего экономического сотрудничества».

Кроме того, участники изучили влияние цифровой трансформации на конкурентоспособные торговые практики и узнали, как цифровизация может упростить торговые процедуры. Программа обучения охватила такие темы, как международная торговля, современные проблемы внешнеэкономических связей, тенденции цифровой торговли и правовые основы безбумажной торговли. Также была рассмотрена система «единого окна» для повышения эффективности международной торговли.

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ПРООН укрепляет национальный потенциал для разработки эффективной торговой политики, используя при этом цифровые возможности и опираясь на передовой мировой опыт. Оказывается помощь в координации и проведении нормативных и институциональных реформ, чтобы подготовить Туркменистан к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), что позволит стране более эффективно интегрироваться в процессы мировой торговли. ///nCa, 25 мая 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

 

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