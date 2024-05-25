«Неделя турецкой кухни» проводится в Турции и за рубежом под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган. В этом году мероприятия организуются с 21 по 27 мая. В ходе них в Президентском комплексе в Анкаре пройдет выставка «Место встречи многовековых вкусов: турецкая кухня в семи регионах».

«Турция ценит свою укоренившуюся кулинарную культуру, которая объединяет за столом каждую группу нашего общества, а также людей многих стран, на которые она оказывала влияние на протяжении всей истории», – сказала супруга турецкого лидера на открытии мероприятия.

«Турецкая кухня – это название чуда, которое возникает при соединении труда и терпения. Это общий труд всех умелых рук, которые пашут поле, разбрасывают семена, сажают саженцы, собирают урожай, замешивают тесто, открывают юфку».

«Как Турция, мы знаем ценность глубоко укоренившейся кулинарной культуры, которая объединяет все группы нашего общества за столом вместе с народами многих стран, на которые она оказывала влияние на протяжении всей истории, и мы верим, что доступ к чистой, здоровой, местной и аутентичной пище – это право всего человечества», – сказала Эмине Эрдоган, супруга президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Анатолия – это буквально банк знаний человечества, цивилизации и культурного развития. Это земля старинных блюд, которые готовили по одному и тому же рецепту под одним и тем же небом на протяжении тысячелетий и продолжают готовить сегодня», – сказала она.

Несмотря на то, что турецкая кухня входит в число самых известных кухонь мира, миру доступно очень мало вкусных рецептов турецкой кухни, сказала Эмине Эрдоган.

«Цель представить нашу кухню миру так, как она того заслуживает, и передать ее будущим поколениям, сохранив культурное богатство, объединила нас здесь с академиками и шеф-поварами в 2021 году. А публикация книги «Турецкая кухня с многовековыми рецептами», позволила не только представить нашу кулинарную культуру, но и предложить безотходные и экологически чистые рецепты на благо нашего народа и всего человечества»,- заявила супруга президента Турции.

Она выразила надежду на то, что при поддержке всех соответствующих институтов и общественности эта неделя станет традиционной встречей, объединяющей людей всех стран за общим столом.

Эрдоган подчеркнула значимость сохранения рецептов местной кухни в условиях глобализации. По мере того, как внутреннее производство проигрывает глобальным продовольственным системам, не только разрушаются оригинальные культуры, но и еда и питье превращаются в ориентированное на удовольствие, бесполезное потребление, и люди постепенно теряют здоровье, сказала супруга турецкого лидера.

Потеря натуральности продуктов питания несет для человека как моральный, так и физический вред, говорит она. «По мере того как приемы пищи заменяются быстрыми перекусами, эмоции иссякают, а нации теряют свою самобытность и начинают становиться похожими. Традиционные столы подпитывают сердца. Дом, где готовят еду, становится домом, запах свежего хлеба придает уверенности. Дым очага – основа мира и порядка»,- подчеркнула Эмине Эрдоган.

Микропластик теперь обнаруживается даже в грудном молоке, а право на доступ к чистой пище сегодня стало еще более важным, чем когда-либо, подчеркнула она.

Очень ценен выбор «Эгейской кухни», известной как одна из самых здоровых кухонь в мире, для празднования Недели турецкой кухни за рубежом, продолжила Эрдоган. «Надеюсь, что все человечество получит пользу от продуктов, которые генетически неповреждены, не отравляют почву, выращены с использованием органических удобрений, попадают на наш стол, не будучи загрязнены химикатами и правильно перезабываются, благодаря полезным рецептам», – отметила Эрдоган.

Эмине Эрдоган также передала свои пожелания, чтобы все люди могли встретиться за одним столом в мире и спокойствии, сохраняя свои различия.

Директор по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, послы и их супруги, преподаватели и студенты гастрономических факультетов также посетили мероприятие, на котором была представлена видеопрезентация о традиционном, здоровом и безотходном культурном наследии турецкой кухни и о богатстве турецкой кухни.

-Культурное наследие и кулинарная культура 7 регионов Турции представлены на выставке

Перед началом программы Эмине Эрдоган вместе с директором по коммуникациям президента Алтуном и министром культуры и туризма Эрсой посетила выставку и зону цифровых впечатлений, организованную Управлением по коммуникациям президента, где представлены природные и культурные красоты Турции, климат и географическое разнообразие, а также наследие древних цивилизаций через кулинарную культуру 7 регионов.

В выставочном зале президентского комплекса Эмине Эрдоган ознакомилась с продукцией выставки, представляющей природное и культурное наследие и сельскохозяйственное разнообразие различных географических регионов от Эгейского моря до Восточной Анатолии, от Черного моря до Центральной Анатолии, и получила информацию от представителей власти.

Выставку можно посетить в течение 1 месяца. ///nCa, 25 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)