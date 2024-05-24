В Вашингтоне проводится ежегодный Транскаспийский форум

Асель Сатубалдина

Центр каспийской политики организовал восьмой ежегодный Транскаспийский форум 21 мая в Вашингтоне, округ Колумбия, для обсуждения текущих проблем и перспектив мультимодального Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью максимизации его пропускной способности.

Слева направо: Тамар Саттеруайт из Программы развития коммерческого права; Винни Ван из Всемирного банка; модератор доктор Марша МакГроу Олив; посол Эрин Макки, помощник администратора Бюро Европы и Евразии Агентства США по международному развитию (USAID); и Хенрик Хололей из Европейской комиссии. Фото: caspianpolicy.org

ТМТМ — мультимодальный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Развитие этого маршрута привлекает все больше внимания и становится все более важным для укрепления экономической устойчивости региона и содействия диверсификации торговли.

По данным Международной ассоциации ТМТМ, объем перевозок по этому коридору в 2023 году достиг почти 2,8 млн тонн по сравнению с 1,7 млн ​​в 2022 году. В первом квартале 2024 года этот показатель достиг 771 млн тонн.

Эфган Нифти выступает на форуме. Фото: caspianpolicy.org

Выступая на открытии сессии, президент Центра каспийской политики Эфган Нифти отметил «замечательные» события в Каспийском регионе за последние 12 месяцев. К ним относятся прогресс в развитии Среднего коридора, шаги по примирению между Арменией и Азербайджаном, расширение участия и инвестиций со стороны международных партнеров, энергетический переход и возрастающее значение важнейших полезных ископаемых.

«Необходимость диверсификации торговых путей очевидна. Это придало новый импульс развитию региональных транспортных связей в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дальнейшая поддержка таких проектов, как «Средний коридор», не только укрепит политические и экономические отношения внутри региона, но также поддержит региональные цели по связям, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию», — сказал Нифти.

Видение Казахстана

Развитие ТМТМ также соответствует цели Казахстана стать транспортно-логистическим центром.

Заместитель главы миссии Посольства Казахстана в США Рауан Тлеулин подчеркнул важность маршрута, также известного как «Средний коридор». По его словам, ТМТМ является стратегическим коридором для поставок энергоресурсов из региона в Европу и на мировые рынки.

Рауан Тлеулин из посольства Казахстана в США. Фото: caspianpolicy.org

«Наряду с нефтью и газом мы ориентируемся на транспортировку обычных и критически важных товаров», — сказал Тлеулин.

Он рассказал об усилиях Казахстана по развитию ТМТМ. «Вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией мы также приняли дорожную карту по дальнейшему устранению так называемых узких мест. Реализация соглашений позволит к 2025 году увеличить общую торговую мощность до 10 млн тонн в год”, – сказал дипломат.

Дорожная карта, подписанная в ноябре 2022 года, определяет приоритетные направления инвестиций и действия, необходимые для улучшения ТМТМ. В июне 2023 года Азербайджан, Грузия и Казахстан договорились о создании единого логистического оператора.

В 2023 году Казахстан впервые отправил нефть по ТМТМ, закачав ее в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в рамках соглашения между «КазМунайГазом» и азербайджанской нефтегазовой компанией SOCAR.

Улучшение связи

Арун Венкатараман, помощник министра торговли по глобальным рынкам и генеральный директор отдела глобальных коммерческих услуг США и иностранных компаний Министерства торговли США, призвал собравшихся сосредоточиться на модернизации транспортных и логистических связей.

Арун Венкатараман. Фото: caspianpolicy.org

По его словам, это выходит за рамки «только морских портов, аэропортов, грузов с автомобильных и железнодорожных линий и автомагистралей, но также и инфраструктуры связи, систем безопасности и охраны».

«В Управлении международной торговли Министерства торговли наша работа — помогать предприятиям находить партнеров за рубежом, достигать своих целей и находить решения, которые помогут им достичь этих целей», — сказал Венкатараман.

Расширение участия США способствует развитию ТМТМ

Развитие коридора также выигрывает от расширения взаимодействия между Соединенными Штатами и регионом, главным образом Центральной Азией. Заместитель помощника госсекретаря по Центральной Азии Джон Марк Поммершайм заявил, что взаимодействие США с лидерами стран Центральной Азии сейчас активнее, чем когда-либо.

Посол Джон Марк Поммершайм. Фото: caspianpolicy.org

«Наше сотрудничество достигло нового максимума за последний год», — сказал он, подчеркнув важность декларации, подписанной всеми пятью лидерами Центральной Азии и президентом США в сентябре 2023 года.

«У нас есть возможность для правительства США использовать улучшенную координацию между нашими международными партнерами, в том числе для «Большой семерки» и других партнеров-единомышленников, работающих в Центральной Азии, чтобы разделить эту общую цель – продвижение региональных связей и экономической устойчивости в Центральной Азии и на Южном Кавказе», — сказал американский дипломат.

Взгляд на перспективу

Выступая на второй панельной сессии форума, Советник особого класса Генерального директората по международным партнерствам Европейской комиссии Хенрик Хололей заявил, что превращение ТМТМ в «современные мультимодальные экономические ворота» является одним из ключевых проектов для Европейского Союза.

«В наших интересах сделать коридор конкурентоспособным, предсказуемым, доступным и устойчивым», — сказал он.

Хололей подчеркнул, что развитие этого коридора сейчас важнее, чем когда-либо прежде.

«Для коридора сейчас или никогда», — сказал он. «В советское время коридор намеренно не интегрировали. Это была политика разделения, а не интеграции. Однако теперь у нас есть возможность все исправить».

При этом он объявил, что через несколько недель в Астане состоится запуск координационной платформы ЕС-Центральная Азия. Платформа создаст постоянную основу, направленную на содействие реализации проектов в Центральной Азии.

В недавнем интервью газете «The Astana Times» Хололей выразил большие надежды на этот маршрут, заявив, что он может изменить правила игры в связуемости между Азией и Европой.

Тамар Саттервайт, старший советник Программы развития коммерческого права (CLDP) Управления главного юрисконсульта Министерства торговли США, обратила внимание на плохую координацию между странами вдоль коридора и инвесторами.

«Налицо отсутствие координации между донорскими организациями, между странами и конкретными министерствами в каждой стране. Это включает в себя отсутствие обмена информацией», — сказала Саттервайт.

Затраты на устранение узких мест

В своем исследовании 2023 года Европейский банк реконструкции и развития подсчитал, что стоимость удовлетворения потребностей в материальной и мягкой инфраструктуре коридора может достичь 17 миллиардов евро (18,4 миллиарда долларов США).

Винни Ван, ведущий специалист по инфраструктуре и руководитель программ по Европе и Центральной Азии Всемирного банка, привела оценки Всемирного банка. По ее словам, стоимость приоритетных инвестиций может составить около $7 млрд.

«Мы видим большие результаты, когда проекты разрабатываются для устранения конкретных узких мест и определения уровня обслуживания. С этой целью во Всемирном банке мы использовали ряд региональных и глобальных инструментов мониторинга, чтобы найти решения для коридора», — сказала Винни Ванг.

В ноябре 2023 года группа опубликовала исследование под названием «Раскрытие потенциала среднего коридора», в котором основное внимание уделяется Казахстану, Азербайджану и Грузии. В исследовании предлагаются меры, которые могут превратить ТМТМ в жизненно важный торговый маршрут.

Среди рекомендаций — внедрение логистических решений на протяжении коридоров для обеспечения бесперебойной работы, упрощение процедур пересечения границ для облегчения трафика и обмена данными, улучшение цифровых решений и создание единой системы для определения приоритетов инвестиций.

Согласно исследованию, при правильной политике и инвестициях коридор может утроить объемы торговли к 2030 году до 11 миллионов тонн по сравнению с уровнями 2021 года и сократить время в пути вдвое. ///первоначально опубликовано The Astana Times, 23 мая 2024 г. https://astanatimes.com/2024/05/washington-d-c-hosts-annual-trans-caspian-forum-outlines-challenges/