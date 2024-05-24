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Страны СНГ нацелены на оптимизацию и развитие международных транспортных коридоров

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План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств – участников СНГ, на период до 2030 года утвержден на прошедшем 24 мая 2024 года в Ашхабаде заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Документ нацелен на расширение и углубление сотрудничества транспортных министерств и ведомств государств СНГ, национальных транспортных администраций, заинтересованных ведомств и бизнеса в сфере развития международных транспортных коридоров путем реализации согласованных мер по совершенствованию их функционирования.

План действий ориентирован на:

  • создание условий для обеспечения гарантированной транспортной доступности территорий при развитии МТК СНГ
  • ликвидацию узких мест на направлениях их сети
  • опережающее развитие МТК СНГ на направлениях наиболее крупных и устойчивых грузопотоков
  • достижение целей устойчивого развития ООН в области транспорта.

Одним из базовых элементов Плана действий выступает функционал синхронизации развития и использования инфраструктуры МТК СНГ различных видов транспорта. В данном контексте, безусловно, приоритет должен отдаваться созданию объектов инфраструктуры многоцелевого назначения – транспортно-логистических центров.

Реализация Плана действий обеспечат наиболее эффективное использование возможностей МТК СНГ, позволят создать условия для повышения их конкурентоспособности, привлечения грузопотоков, реализации транспортно-транзитного потенциала стран СНГ.

План действий разработан во исполнение положений Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, Приоритетных направлений сотрудничества государств – Содружества в сфере транспорта на период до 2030 года и в соответствии с Соглашением о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ. ///nCa, 24 мая 2024 г. (по материалам пресс-службы Исполнительного комитета СНГ)

 

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