Кыргызстан ждет визиты Президента Туркменистана и Национального лидера Туркменского народа

Кыргызстан ожидает визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров в ходе встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в среду 24 мая, в Ашхабаде.

Жапаров поздравил Президента Туркменистана с 300-летием со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги и выразил благодарность за открытие памятника выдающегося кыргызского писателя, великого сына всего тюркского мира Чынгыза Айтматова в культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги.

Глава Кабмина Кыргызстана отметил важность укрепления торгово-экономических связей между двумя странами, развития вопросов транзитного транспорта, импорта электроэнергии и других аспектов развития двустороннего сотрудничества.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

«В 2023 году товарооборот между двумя странами составил 63 млн 546 тыс. долларов США. При этом имеется значительный незадействованный торгово-экономический и инвестиционный потенциал кыргызско-туркменских взаимоотношений», – сказал Жапаров.

Он также подчеркнул необходимость и далее наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать возможности для совместного выхода на рынки третьих стран.

Акылбек Жапаров прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета Глав правительств стран СНГ. ///nCa, 24 мая 2024 г. (по материалам пресс-службы Исполнительного комитета СНГ)